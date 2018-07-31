Кот-путешественник из Нижнего Новгорода совершил мотопробег

31 Июль 14:15 2018-07-31T16:50:42+03:00

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Унылая жизнь обычных домашних котов, которые целыми днями только делают, что валяются на диване, оказалась совсем не интересна для рыжего проказника Мякиша. Ему подавай походы, прогулки в лесу, рыбалку и поездки на мотоцикле. Жизнь должна быть полна приключений, видимо, считает Мякиш и каждый день зовет свою хозяйку Анжелику на встречу новых открытий.

- Как только он видит, что я собираюсь уходить, он прыгает на комод возле двери и лапой скидывает шлейку, показывая, что тоже хочет на улицу, - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» Анжелика Коледнева. – И каждый вечер, приходя с работы, я быстро ем и иду с ним гулять.

Прогулка для Мякиша – это только движение. Никакого философского настроения и созерцательности. Он лазит по деревьям, гоняет дворовых собак и местных птиц, пытается ловить все, что движется. Причем ему совершенно не важно, какая на улице погода – Мякиш готов гулять даже под дождем и в морозы.

Кот-путешественник из Нижнего Новгорода совершил мотопробегФото: СОЦСЕТИ

- Он бегает по лужам и по снегу, - говорит Анжелика. – В такую погоду он гуляет не очень много минут 10 – 20. А сейчас каждая наша прогулка длится не меньше полутора часов. Мы гуляем с ним до тех пор, пока он сам не побежит домой.

Зато на обратному пути он самозабвенно благодарит свою хозяйку за подаренную радость. Мякиш усаживается на плечо, крепко прижимается и ластится к Анжелике.

- Он такой ласкушка! – восклицает Анжелика.

Очень любит Мякиш ездить на рыбалку. Правда, рыбу, как многие коты, он не ест. Ему нравится сам процесс. Мякиш ждет, пока его хозяева вынут рыбу на леске, ловит ее, как будто это он сам ее выловил, и гордо несет Анжелике.

А пока он ждет улов, то гоняется за всем живым, что есть на берегу. Остановить его может только вода. Туда, как и все коты, он лезть опасается.

Нравится Мякишу и просто бродить по лесу. Пока Анжелика собирает грибы да ягоды, он мирно прогуливается вокруг, наслаждаясь запахами природы.

Необычный кот-путешественник любит не только гулять, но и ездить. И если все остальные коты с трудом переносят любые перемещения, то Мякиш чувствует себя прекрасно в любом виде транспорта. Сначала он катался с Анжеликой на велосипеде в специальном рюкзаке, а потом опробовал и мотоцикл.

- Первый раз я его возила потихоньку вдоль гаражей, смотрела, как он будет себя чувствовать. Он совершенно спокойно перенес эту поездку. И сейчас, если мы едем на мотоцикле, например, в лес, мы едем очень медленно. Большая скорость может навредить коту, - объяснила Анжелика.

Кот-путешественник из Нижнего Новгорода совершил мотопробегФото: СОЦСЕТИ

Не против Мякиш прокатится и на машине. Во время поездки он либо вальяжно лежит на заднем сиденье, либо греется на приборной панели, либо лежит на плече у водителя.

- Я всегда слежу за тем, чтобы он не спрыгнул вниз, чтобы не мешал вести машину. Я понимаю, как это опасно, поэтому всегда слежу за этим очень внимательно, - заверила Анжелика.

Однако в общественном транспорте Мякиш тоже чувствует себя прекрасно. Ездит он и в автобусах, и на электричке, разгуливая между сиденьями, вызывая умиление у всех пассажиров.

Необычный кот появился у Анжелики совершенно случайно.

- Однажды на работе мы разговорились о котах, и я сказала, что если у меня когда и появится кот, то это будет рыжий дворовый кот, - вспоминает Анжелика. – До этого у меня много лет жила кошка, которая умерла от старости. И заводить новую я не собиралась.

Однако в тот же вечер коллега позвонила Анжелике и сказала, что у них в подъезде сидит маленький рыжий котенок. Не взять его Анжелика не могла. Так два года назад у нее появился Мякиш.

- Мякиш, потому что его расцветка напоминала мякиш хлеба, и он был очень ласковый, - объяснила Анжелика выбор имени.

У необычного кота даже появилась своя страничка в социальной сети «ВКонакте», где рассказывается о его увлечения. Среди них не только экстремальный для кота отдых, но и вполне кошачьи радости: украсть со стола, грызть мамку и папку, лопать гелевые шарики, играть с лазерной указкой. А есть и совсем удивительные. Оказывается, у Мякиша есть любимая книга – «Как собрать мотоцикл» Мартина Содомка.

- Пока мы выезжаем с ним только недалеко, но в будущем планируем и дальние поездки, - поделилась планами Анжелика. – Мы собираемся купить машину и сделать из нее что-то типа дома на колесах. Тогда Мякиш сможет путешествовать с нами и по России, и по Европе. Мы обязательно сделаем так, чтобы ему было комфортно с нами. А по другому и быть не может, он же часть семьи.