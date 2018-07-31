В Дзержинске обрушилось здание аварийно-спасательного отряда

31 Июль 13:42 2018-07-31T14:58:41+03:00

Лишь по счастливой случайности никто не пострадал [фото]

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В Дзержинске (Нижегородская область) частично обрушилось здание 1957 года постройки. Оно находится на балансе Государственного казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

ЧП произошло 30 июля в 14:40 на улице Бутлерова. Здание является двухэтажным. В нем располагается аварийно-спасательный отряд Дзержинска.

Фото: пресс-служба МЧС по региону

Согласно информации, пострадавших и погибших нет. Ремонтные работы по усилению здания, во время которых и произошло обрушение, проводились в рамках государственного контракта, согласно утвержденного проекта находящегося у отдела капитального строительства ГКУ НО «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ».

На устранение последствий были отправлены 10 человек, три единицы техники, в том числе от МЧС – два человека и одна машина.

Фото: пресс-служба МЧС по региону

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