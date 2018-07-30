Сергей Горин: «На федеральном уровне можно было уделить гораздо больше внимания такому писателю, как Горький»

30 Июль 10:00 2018-07-31T14:17:24+03:00

«Культурный разговор» с советником губернатора по культуре на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

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Зачем Нижегородской области выборы министра культуры? Появятся ли в регионе модульные дома культуры в небольших населенных пунктах? Как прошел юбилейный Слет молодых литераторов в Большом Болдине? Об этом и не только в беседе редактора «Комсомольской правды» в Нижнем Андрея Вовка с советником губернатора по культуре Сергеем Гориным на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

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