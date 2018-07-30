Сергей Горин: «На федеральном уровне можно было уделить гораздо больше внимания такому писателю, как Горький»
Зачем Нижегородской области выборы министра культуры? Появятся ли в регионе модульные дома культуры в небольших населенных пунктах? Как прошел юбилейный Слет молодых литераторов в Большом Болдине? Об этом и не только в беседе редактора «Комсомольской правды» в Нижнем Андрея Вовка с советником губернатора по культуре Сергеем Гориным на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Сергей Горин: «На федеральном уровне можно было уделить гораздо больше внимания такому писателю, как Горький».Гость в студии – Нижний НовгородАндрей ВОВК
Сергей Горин: «На федеральном уровне можно было уделить гораздо больше внимания такому писателю, как Горький»