30 Июль 10:00 2018-07-30T13:57:01+03:00

Кровавая луна над Нижним и автографы звезд футбола на распродажу: топ новостей сайта kp.ru. Фото: Юлия Макарова.

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Эффектное лунное затмение нижегородцы наблюдали в ночь с 27 на 28 июля. Луна окрасилась в кровавый цвет аж на 103 минуты! А в нижегородском зоопарке «Лимпопо» появилась настоящая белая медведица. Самые популярные новости сайта kp.ru обсудили с обозревателем «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» Юлией Василишиной на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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