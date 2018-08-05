5 Авг. 23:10 2018-08-05T23:17:04+03:00

Глеб Никитин: «Мы будем ждать побед „Торпедо“ на турнире, но не менее важно качественно подготовиться к сезону КХЛ». Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

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5 августа в КРК «Нагорный» глава Нижегородской области Глеб Никитин торжественно открыл X юбилейный Кубок губернатора Нижегородской области по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы будем ждать побед „Торпедо“ на турнире, но не менее важно качественно подготовиться к сезону КХЛ, - сказал Глеб Никитин на открытии. - Совсем недавно завершился чемпионат мира по футболу и за время турнира мы научились болеть не только за своих, но и за другие команды. Уверен, нижегородцы соскучились по хоккею и готовы поддерживать не только родное „Торпедо“, но и другие клубы, демонстрирующие яркую и содержательную игру.

Также глава региона отметил, что «мы будем ждать побед и красивых матчей „Торпедо“ на Кубке губернатора». И нижегородские хоккеисты не подвели.

В первой двадцатиминутке ХК «Торпедо» далось отправить шайбу в ворота соперника, но арбитры по результатам видеопросмотра результативное действие отменили. Зато во второй двадцатиминутке хоккеисты «Торпедо» подарили своим болельщикам настоящий фейерверк с голами на любой вкус. Даниил Ильин настолько «запугал» соперников на точке вбрасывания, что те отправили шайбу в свои ворота – 1:0. Спустя всего полторы минуты Патрик Уиркош восстановил равенство, реализовав численное преимущество. Впрочем, на этом голевые успехи «Динамо» были исчерпаны. Результативные «замыкания» Дамира Жафярова и Эндрю Кэйлофа, эффектные индивидуальные действия Михаила Варнакова, точный бросок Вадима Шепелева заставили трибуны рукоплескать от восторга – 5:1. Подвели «черту» под общим успехом в концовке третьего периода Михаил Варнаков и Владимир Галузин. Первый отнял шайбу у соперника в практически безнадежной ситуации, а завтрашний именинник поставил «точку» в поединке – 6:1.

Финальная сирена утонула в овациях трибун, по достоинству оценивших яркую игру в исполнении любимой команды.

Напомним, в этом году в турнире примут участие шесть команд: ХК «Торпедо», три динамовских коллектива из Москвы, Минска и Риги, «Автомобилист» (Екатеринбург), «Спартак» (Москва). Кубок пройдет с 5 по 11 августа в КРК «Нагорный».