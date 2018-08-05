5 Авг. 17:30 2018-08-05T18:27:50+03:00

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В Нижнем Новгороде открылся международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Церемония открытия состоялась в государственном центре современного искусства «Арсенал». В знак этого знаменательного события генеральный продюсер смотра фестиваля Антон Калинкин разбил тарелку с автографами членов жюри. Такую же тарелку будут вручать и победителям фестиваля. По традиции ее нужно разбить в первый день съемок.

В рамках церемонии был вручен и первый приз фестиваля. Он достался нижегородскому режиссеру Арсению Гончукову «За первый российский веб-сериал» «Район тьмы». Этот проект также является участником основного конкурса смотра.

Первыми гостями фестиваля стали российские кинематографисты актрисы Полина Филоненко, Анна Цуканова-Котт, Анфиса Черных, Агния Кузнецова, Мария Зыкова, Анна Чапман, режиссер Александр Котт и другие. Также на фестиваль приехали представители веб- и digital-индустрии, программные директора и отборщики зарубежных веб-фестивалей таких, а также представители крупнейших российских онлайн-платформ.

Ведущим церемонии открытия стал известный российский телеведущий Петр Фадеев.

В Нижнем Новгороде открылся фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest

В жюри первого фестиваля Realist Web Fest вошли режиссер Люк Ив, его проект «Жизнь на высоте» стал победителем большинства веб-фестивалей 2017 года, директор фестиваля Webfest Berlin Мередит Беркхолдер, генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов, телеведущая Татьяна Лазарева, и. о. генерального директора телерадиокомпании «ННТВ» Елена Лебедева и директор по контентной политике и контентному маркетингу в Viasat World Софья Квашилава.

Помимо показов, на фестивале пройдет круглый стол «Web-сериал как новый контент для онлайн-кинотеатров», а также выставка Аполлона Шнурова «Untitled.jpg», концерт певицы Гречки, творческая встреча писателя Александра Цыпкина. Правда, попасть туда можно будет только по специальным приглашениям или аккредитации.