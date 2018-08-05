2018-08-05T16:04:38+03:00
Общество

5 августа в Нижнем Новгороде будет салют в часть Дня железнодорожников

Салют состоится в 22.00
Юлия ДАНЧЕНКО
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5 августа в Нижнем Новгороде будет салют в часть Дня железнодорожников5 августа в Нижнем Новгороде будет салют в часть Дня железнодорожниковФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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День железнодорожника для Нижнего Новгорода всегда был особым праздником. Каждый год в честь работников устраиваются большие празднества. И этот год не стал исключением. Центром торжественных мероприятий стала Сортировка.

В «Березовой роще» нижегородцы во всю отплясывают под любимые мелодии, а также их ждет танцевальная программа "Поднимаем РУКИ ВВЕРХ!" с участием экс-солиста группы «Руки вверх» Алексея Потехина.

Для тех, кто не хочет прыгать, а хочет просто насладиться красивой музыкой, могут послушать духовой оркестр Центрального дворца культуры железнодорожников станции "Нижний Новгород – Московский", который выступает на площади перед Инженерным центром микрорайона Сортировочный.

А завершаться праздничные мероприятия большим салютом в честь всех нижегородских железнодорожников. Его запустят над озером на Сотировке в 22.00.

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