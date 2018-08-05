2018-08-05T15:40:18+03:00
Общество

Интервал движения поездов Нижегородского метрополитена увеличится с 6 августа

Ждать поезда придется до девяти минут
Юлия ДАНЧЕНКО
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Интервал движения поездов Нижегородского метрополитена увеличится с 6 августа. Фото: МП "Нижегородское метро"Интервал движения поездов Нижегородского метрополитена увеличится с 6 августа. Фото: МП "Нижегородское метро"
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Начиная с 6 августа, интервал движения поездов Нижегородского метрополитена будет увеличено. Об этом сообщается на сайте метро.

Сделано это будет в целях экономии эксплуатационных расходов. Проведя анализ пассажиропотока, Нижегородский метрополитен, а также департамент транспорта и связи Нижнего Новгорода пришли к выводу, что наполняемость вагонов слишком мала. В результате было принято решение немного увеличить интервал движения поездов.

Почти на всех станциях в часы пик интервал между поездами вырастет на семь минут. В остальное время разрыв составит девять минут. Изменения не коснутся только станции «Горьковская». Здесь по-прежнему поезда будут ходить в час пик раз в четыре минуты, а в остальное время уехать можно будет каждые шесть минут.

Напомним, с 21 июля по 1 октября будет закрыт выход к пригородным кассам железнодорожного вокзала. Сейчас здесь проходит замена лестничного марша, а также обустройство обогрева ступеней и установка подъемника для маломобильных групп населения. Все желающие смогут выйти через выход со стороны ТЦ «ЦУМ».

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