Добровольцы: "Маша будто растворилась"

5 Авг. 11:45 2018-08-05T18:15:15+03:00

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Поиски пропавшей Марии Ложкаревой не прекращаются ни на минуту. И днем, и ночью работают сразу три добровольческие организации: «Волонтер НН», «Рысь» и московские «Лиза Альберт», в поисках принимают участие сотрудники МЧС и военные.

- Для прочеса леса военных привозят целыми автобусами, - рассказала «Комсомольской правде – Нижний Новгород» одна из добровольцев Ольга Маркичева. – Добровольцев тоже приезжает много. Вчера было где-то 600 человек в возрасте от 20 до 50 лет.

Всех добровольцев в обязательном порядке регистрируют, после чего из них формирую небольшие группы по четыре-пять человек, руководитель группы – член одной из добровольческих организаций. Группе выдается квадрат, который они должны обследовать. После чего они уходят в лес.

- Сейчас очень жарко, поэтому группы уходят не более, чем на три часа, - объяснила Ольга. – После этого они возвращаются в лагерь, едят, отдыхают. Периодически выкрикивают, кто отдохнул и может снова идти на поиски. Из них формируют новые группы. И так весь день.

Во время поисков проверяется все, что попадается на пути, заглядывают буквально под каждый камень, опрашивают местных жителей, расклеивают ориентировки, постоянно зовут девочку по имени. Говорят, что в первый день проверяли даже дома местных жителей. 4 августа радиус поиска был расширен до 20 километров.

В этой местности много речек и озер, много заболоченных мест, поэтому там постоянно работают водолазы, обходят местность и кинологи с собаками.

- Маша будто растворилась, - недоумевает Ольга.

Но родители девочки не теряют надежды. Напомним, за достоверную информацию о местонахождении Марии Ложкаревой объявлено вознаграждение в 500 тысяч рублей. Однако отец Маши Владимир принимает активное участие в поисках.

- Владимир четвертые сутки почти не спит, но при этом он всегда собран, это огромная работа, он старается не давать волю эмоциям – истерики сейчас не помогут, и он это хорошо понимает, - рассказала Ольга.

Заниматься поисками очень тяжело, а потому пригодится любая помощь.

- Значение имеет любая мелочь, поэтому мы просим делать как можно больше репостов, ставить лайки, чтобы информация постоянно висела в топах, - просит Ольга. – Если у вас есть возможность, расклеивайте ориентировки. Вчера было принято решение, что клеить их нужно не только в зоне поиска, а везде, где только можно, в том числе и в Нижнем Новгороде. Если нет возможности вести поиски, можно просто привезти в лагерь необходимые вещи – это тоже будет большой помощью.

ориентировка

Что необходимо:

- Распечатать и расклеить ориентировки. Клеить желательно наискосок, чтобы объявление бросалось в глаза.

- ножи

- лук репчатый

- укроп

- колбаса копченая

- сыр

- картофель

- помидоры

- кукуруза в банках

- горох в банках

- сгущенка

- кофейные стаканы

- тарелки глубокие

- ложки

- питьевая вода в бутылках по 0,5 литра

- батарейки пальчиковые и мизинчиковые

- карта память на 32 Гб

- репеленты

- картриджи от цветного принтера Xerox Phaser 6020 (особенно цвета манджента и черный)

Как одеться?

Одежда должна быть закрытой, так как в лесу много крапивы и борщевика. Обязательно головной убор.

Место сбора:

СНТ "Борок", Кстовский район.

Координаты места сбора:

56,0504242, 44,3689305

Телефоны:

Любую информацию можно сообщить или узнать, как добраться до места сбора можно по телефону горячей линии "Волонтер НН" 8 (831) 291-51-51, 8-904-045-51-51 или в полицию 102.