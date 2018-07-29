«Путешествие желтого диванчика»: по Нижнему Новгороду «прогулялась» мебель

29 Июль 12:28 2018-07-30T13:57:01+03:00

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Необычную фотосессию устроила фотограф Ksusha White на улицах Нижнего Новгорода. В роли моделей выступила… мебель, а точнее диваны! С результатами съемки девушка поделилась на своей странице в Фейсбуке.

Фото предоставлены автором

– Доброе утро, страна. Доброе утро, Нижний Новгород. Пока вы спите, тут диваны толпами по улицам гуляют. Достопримечательности рассматривают, рассвету радуются. Ну и мы вместе с ними, – написала фотограф.

Фото предоставлены автором

«Прогулка» затевалась не ради баловства. Таким нестандартным способом одна фабрика решила прорекламировать свою мебель. Нижегородцы творческий подход оценили.

Фото предоставлены автором

– Очень круто! – прокомментировала Оксана Герасимова.

– Свежо, – добавил Михаил Шишкарев.

– Путешествия желтого ̶ч̶е̶м̶о̶д̶а̶н̶ч̶и̶к̶а̶ диванчика, – написала Екатерина Виноградова. На что автор снимков ответила: «Класс! У всех свои ассоциации. У кого-то даже The Beatles вспыл».