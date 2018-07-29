2018-07-30T13:57:01+03:00
Общество

«Путешествие желтого диванчика»: по Нижнему Новгороду «прогулялась» мебель

Необычный фотосет проходил рано утром
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото предоставлены авторомФото предоставлены автором
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Необычную фотосессию устроила фотограф Ksusha White на улицах Нижнего Новгорода. В роли моделей выступила… мебель, а точнее диваны! С результатами съемки девушка поделилась на своей странице в Фейсбуке.

Фото предоставлены автором

Фото предоставлены автором

– Доброе утро, страна. Доброе утро, Нижний Новгород. Пока вы спите, тут диваны толпами по улицам гуляют. Достопримечательности рассматривают, рассвету радуются. Ну и мы вместе с ними, – написала фотограф.

Фото предоставлены автором

Фото предоставлены автором

«Прогулка» затевалась не ради баловства. Таким нестандартным способом одна фабрика решила прорекламировать свою мебель. Нижегородцы творческий подход оценили.

Фото предоставлены автором

Фото предоставлены автором

– Очень круто! – прокомментировала Оксана Герасимова.

– Свежо, – добавил Михаил Шишкарев.

– Путешествия желтого ̶ч̶е̶м̶о̶д̶а̶н̶ч̶и̶к̶а̶ диванчика, – написала Екатерина Виноградова. На что автор снимков ответила: «Класс! У всех свои ассоциации. У кого-то даже The Beatles вспыл».

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