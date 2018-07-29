2018-07-30T10:45:54+03:00
Происшествия

«Фонтан до крыши»: в Нижнем Новгороде пассажиров маршрутки окатило горячим маслом

Девушка, которая рассказала о случившемся, наполовину ослепла [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото сделано пострадавшим пассажиромФото сделано пострадавшим пассажиромФото: СОЦСЕТИ
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Обычная поездка на маршрутке №138 запомнится пассажирам на всю жизнь. В субботу, 28 июля, около 16:10 в салоне лопнул патрубок и горячая жидкость (смесь тосола, масла и антифриза) фонтаном полилась в салон маршрутного автобуса. Это случилось около остановки «2-й микрорайон» в Канавине.

Фото сделано пострадавшим пассажиром Фото: СОЦСЕТИ

Фото сделано пострадавшим пассажиромФото: СОЦСЕТИ

По словам очевидцев, фонтан был до крыши, стекла, сидения – все было в горючем.

– В маршрутке была полная посадка, два человека стояли на задней площадке, где и произошел взрыв, – поделилась Алена Пыпина в соцсети «Вконтакте». – Все случилось во время движения маршрутки, все закричали и пытались покинуть маршрутку водитель открыл двери на ходу люди стали выпрыгивать до того, как водитель остановился.

Фото сделано пострадавшим пассажиром Фото: СОЦСЕТИ

Фото сделано пострадавшим пассажиромФото: СОЦСЕТИ

В момент взрыва девушка как раз была рядом и получила сильнейшие повреждения: у нее термический ожог слизистой глаз, носа и губ. Нижегородка потеряла зрение на 50%.

– После остановки автобуса все разбежались, скорую и гаи остались ждать два человека. Скорую ждали сорок минут, ГАИ – полтора часа, – добавила пострадавшая.

Фото сделано пострадавшим пассажиром Фото: СОЦСЕТИ

Фото сделано пострадавшим пассажиромФото: СОЦСЕТИ

Девушка также отметила, что на задних сидениях сидели женщины, бабушка с маленькой внучкой.

– Не молчите! Обращайтесь в полицию, – призвала Алена.

Фото сделано пострадавшим пассажиром Фото: СОЦСЕТИ

Фото сделано пострадавшим пассажиромФото: СОЦСЕТИ

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