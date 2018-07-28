Город как на ладони: «Комсомолка» публикует фото Нижнего Новгорода с высоты птичьего полета

28 Июль 19:00 2018-07-30T10:45:54+03:00

Приволжская фиеста-2018 стартовала в Нижнем Новгороде в пятницу, 27 июля, после почти двадцатилетнего перерыва. Ветераны воздухоплавательного спорта вспоминают, сколько радости приносили нижегородцам фиесты воздушных шаров на рубеже тысячелетий – тогда полеты воздушных шаров становились для горожан настоящим праздником.

Шары тогда разворачивались и наполнялись воздухом прямо на площади Минина и Пожарского, и буквально все небо было заполнено разноцветными аэростатами. И вот теперь это событие повторяется, но уже с гораздо большим размахом – пилотам воздушных шаров предстоит не только устроить несколько показательных полетов над Нижним Новгородом и Нижегородской областью, но и продемонстрировать свои навыки в многочисленных соревнованиях.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» не упустила случая тоже полетать – точнее, поплавать – на воздушном шаре и сделать фотографии любимого города с высоты.

Центр Нижнего НовгородаФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Канавинский мостФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Канавинский мост и метромостФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Микрорайон "Мещерское озеро"Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Мещерское озеро и ВолгаФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Стадион "Нижний Новгород"Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Нижегородский кремльФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Собор Александра Невского и парк на СтрелкеФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Нижневолжская набережнаяФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Воздушные шары летят над центром Нижнего НовгородаФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА