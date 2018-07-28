2018-07-30T10:45:54+03:00
Общество

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний Новгород

Приволжская фиеста-2018 стартовала 27 июля
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний НовгородФиеста воздушных шаров вернулась в Нижний НовгородФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Праздник воздухоплавания возвращается в Нижний Новгород после почти двадцатилетнего перерыва – Приволжская фиеста-2018 началась в пятницу, 27 июля 2018 года. Одновременно пройдут и два спортивных соревнования – Второй открытый чемпионат Нижегородской области и Чемпионат Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту.

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний Новгород Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний НовгородФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

- Первые фиесты воздушных шаров в Нижнем Новгороде прошли на рубеже тысячелетий, а потом все как-то резко закончилось, - напомнил пилот Лев Маврин из Рязани, участвовавший и в самой первой нижегородской фиесте. – Мы очень рады, что нижегородская фиеста возрождается, и надеемся, что теперь будем приезжать сюда каждый год. Полеты над местом слияния двух великих рек, Оки и Волги, незабываемы.

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний Новгород Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний НовгородФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

- На соревнованиях собрались настоящие звезды воздухоплавательного спорта, и, думаю, мы сможем порадовать жителей и гостей Нижнего Новгорода. Согласовать мероприятие такого масштаба, тем более с полетами над городом-миллионником, было не просто, на это ушло около полугода, но мы уверены – оно того стоит, - рассказал организатор чемпионата Георгий Зименко.

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний Новгород Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний НовгородФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Началась фиеста с показательного полета воздушных шаров над Стрелкой и соревнования «кей-граб».

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний Новгород Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний НовгородФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Более десятка воздушных шаров стартовали со стадиона «Водник», пролетели над центром Нижнего Новгорода, собором Александра Невского, Стрелкой, Мещерой и Волгой и приземлились в лугах в Сормовском районе.

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний Новгород Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний НовгородФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

В дальнейшем нижегородцам предстоит увидеть еще несколько показательных полетов над городом, а с 30 июля по 2 августа в окрестностях города Семенова Нижегородской области пройдет вторая, соревновательная часть фиесты.

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний Новгород Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний НовгородФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний Новгород Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний НовгородФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний Новгород Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Фиеста воздушных шаров вернулась в Нижний НовгородФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

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