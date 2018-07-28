Юные десантники прыгнут с парашютом

28 Июль 12:38 2018-07-30T10:45:54+03:00

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30 июля 2018 года с 10.00 в Нижегородском аэроклубе имени П.И. Баранова ДОСААФ России воспитанники третьей смены лагеря «Хочу стать десантником» совершат самостоятельный прыжок с парашютом. К этому они готовились всю смену. В третью смену в лагерном сборе принимают участие и девочки. Всего в лагере уже отдохнули 220 подростков.

Каждое лето в лагере проводится по три смены для подростков от 14 до 17 лет. Все участники лагерного сбора обеспечиваются военной формой с символикой ВДВ, которая остается им на память. Сборы проводятся в условиях максимально приближенных к военно-полевым, со строгим распорядком дня. Воспитанники лагеря занимаются строевой, физической, санитарной подготовкой. Знакомятся с азами ряда военных дисциплин: военной топографии, РХБЗ, изучают инженерно-фортификационные сооружения, ориентирование на местности, знакомятся с работой кинологов, постигают приемы самообороны и рукопашного боя, занимаются огневой подготовкой.

К проведению занятий с подростками привлекаются опытные инструкторы из числа как бывших, так и действующих офицеров, прапорщиков и специалистов высшей категории. Профессиональные военные проводят показательные занятия с демонстрацией возможностей военной техники и стрелкового оружия, приемов рукопашного боя и боевого самбо, общей и специальной дрессировки служебных собак.

Особое внимание уделяется занятиям по воздушно-десантной подготовке, которые готовят подростков к самостоятельному прыжку с парашютом. Для многих подростков самостоятельный прыжок с парашютом – это шаг в новую жизнь. Прыжок воспринимается воспитанниками как награда, как акт доверия и высокой оценки отцов-командиров работы подростка в лагере над собой.

Справка

Военно-патриотический оборонно-спортивный лагерь «Хочу стать десантником» - уникальный социальный проект администрации Нижнего Новгорода, который проводится с 2006 года. Лагерь находится на балансе муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр «Надежда», подведомственного управлению по труду и работе с населением. С 2014 года палаточный лагерь базируется на территории загородного детского оздоровительного лагеря «Маяк» МАУ МЦ «Надежда» в Дальнеконстантиновском районе у деревни Арманиха.