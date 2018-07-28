Лунное затмение 27 июля 2018 года: опубликованы фото кровавой луны над Нижним Новгородом
Эффектное лунное затмение нижегородцы наблюдали в ночь с 27 на 28 июля. Луна окрасилась в кровавый цвет на временной промежуток больше, чем полтора часа — 103 минуты.
В нижегородсом планетарии в честь необычного явления придумали мультимедийную программу "Марс продолжается".
В 22:00 зрители наблюдали саму планету Марс, а спустя полчаса — уже полное лунное затмение.
Но кровавую луну было видно и невооруженым глазом. Нижегородцы радостно делятся трофейными снимками необычного затмения в соцсетях:
Фото: Ольга Сутягина. Параллельно лунному затмению прошло Великое противостояние Марса
- Наслаждалась ночью явлением кровавой луны. Говорят, что от неё могут быть затмения в голове. В своей не заметила, - пишет Александра Вадевски.
- Ночь на природе в лунное затмение. Такого больше никогда не повторится... Кровавая луна в тени Марса — это что-то с чем то, красота. Прямо как фильме про вампиров и оборотней, - явление показалось Анне Тереркиной очень романтичным.
Фото: Татьяна Ермоленко. Нижегородцы кинулись подбирать удачные ракурсы для фото
"Звездные" эксперты связывают необычный оттенок луны с красным закатом:
- Параллельно лунному затмению прошло Великое противостояние Марса, которое бывает один раз в 13 – 15 лет. Марс выстраивается в одну линию с Землей и Солнцем, оказываясь между ними. Луна окрашивается в красный цвет — это связано с преломлением солнечных лучей в атмосфере Земли. Это то же самое, что и красный закат, — объяснила главный эксперт Нижегородского планетария Зинаида Ситкова.
Фото: Юлия Макарова. 27 июля 2018 года случилось одно из самых длинных лунных затмений
Лунное затмение 27 июля 2018 года стало одним из самых долгих. Пока самым продолжительным явлением считается затмение в 108 минут.