Лунное затмение 27 июля 2018 года: опубликованы фото кровавой луны над Нижним Новгородом

28 Июль 09:41 2018-07-30T10:45:54+03:00

Фото: Юлия Макарова. Кровавое затмение можно было наблюдать и без телескопов

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Эффектное лунное затмение нижегородцы наблюдали в ночь с 27 на 28 июля. Луна окрасилась в кровавый цвет на временной промежуток больше, чем полтора часа — 103 минуты.

В нижегородсом планетарии в честь необычного явления придумали мультимедийную программу "Марс продолжается".

В 22:00 зрители наблюдали саму планету Марс, а спустя полчаса — уже полное лунное затмение.

Но кровавую луну было видно и невооруженым глазом. Нижегородцы радостно делятся трофейными снимками необычного затмения в соцсетях:

Фото: Ольга Сутягина. Параллельно лунному затмению прошло Великое противостояние Марса

- Наслаждалась ночью явлением кровавой луны. Говорят, что от неё могут быть затмения в голове. В своей не заметила, - пишет Александра Вадевски.

- Ночь на природе в лунное затмение. Такого больше никогда не повторится... Кровавая луна в тени Марса — это что-то с чем то, красота. Прямо как фильме про вампиров и оборотней, - явление показалось Анне Тереркиной очень романтичным.

Фото: Татьяна Ермоленко. Нижегородцы кинулись подбирать удачные ракурсы для фото

"Звездные" эксперты связывают необычный оттенок луны с красным закатом:

- Параллельно лунному затмению прошло Великое противостояние Марса, которое бывает один раз в 13 – 15 лет. Марс выстраивается в одну линию с Землей и Солнцем, оказываясь между ними. Луна окрашивается в красный цвет — это связано с преломлением солнечных лучей в атмосфере Земли. Это то же самое, что и красный закат, — объяснила главный эксперт Нижегородского планетария Зинаида Ситкова.

Фото: Юлия Макарова. 27 июля 2018 года случилось одно из самых длинных лунных затмений

Лунное затмение 27 июля 2018 года стало одним из самых долгих. Пока самым продолжительным явлением считается затмение в 108 минут.