27 Июль 10:00 2018-07-27T15:42:11+03:00

Суперкубок России по футболу и развеселый Сабантуй: афиша Нижнего Новгорода на 92,8 FM. Фото: соцсети

О том, как развлечь себя в выходные, на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM

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Самая подробная афиша знаковых событий в эти выходные на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM!

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!