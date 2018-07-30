2018-07-31T11:37:03+03:00
Общество

114 единиц алкогольной продукции изъято из нижегородского магазина и бара

Специальный рейд был проведен полицией и министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Юлия ДАНЧЕНКО
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114 единиц алкогольной продукции изъято из нижегородского магазина и бара114 единиц алкогольной продукции изъято из нижегородского магазина и бараФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ходе совместного рейда правоохранительных органов и министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области было изъято 114 единиц незаконной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Проверка выявила отсутствие лицензии на продажу алкоголя на торговых объектах в Нижнем Новгороде: в «Гастрономе № 5» на улице Пермякова, д.6 и в баре «Капля» на улице Сахарова, д.109 корп.2. Сопроводительные документы на алкогольную продукцию в этих заведениях также отсутствовали, - рассказал министр. - В отношении лиц, допустивших нарушения, возбуждены административные расследования.

Согласно закона, дл яфизических лиц штраф составляет 30−50 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей — 100−150 тысяч рублей.

Все объекты, где обнаружена незаконная торговля алкоголем, заносятся на специальную электронную карту license-nnov.ru/information/registry-counterfeit.aspx.

Подобные совместные рейды полиция и нижегородский минпром проводят регулярно. В результате в первом квартале этого года 2018 года из незаконного оборота изъято более двух тысяч единиц алкогольной продукции.

Все, кто знает места незаконной продажи алкогольной продукции, могут обратиться в министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области по телефону «горячей линии» (831) 435−16−18.

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