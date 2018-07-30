Парк «Дубки» благоустроят к 15 октября

30 Июль 18:22 2018-07-31T11:37:03+03:00

Правда, в этом году будет сделана только первая часть работ

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О благоустройстве парка «Дубки» в Ленинском районе нижегородцы мечтали не один год. Поэтому когда весной дело дошло до рейтингового голосования за объекты благоустройства, этот парк сразу же стал одним из лидеров. После этого начались долгие обсуждения с жителями – какие работы провести, что и как отремонтировать в первую очередь. И вот, наконец, сейчас долго вынашиваемые планы должны получить материальное воплощение.

- Сейчас у нас определяется подрядчик, который возьмет на себя все работы по благоустройству, - рассказал заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Иван Носков. - В течение десяти дней будет подписан контракт, и начнутся сами работы. На этот года запланирован только первый этап благоустройства – дорожки, освещение и некоторые другие работы. В общей сложности, они будут стоить порядка 40 миллионов рублей. Параллельно с этим будет вестись проектирование второй очереди работ. Следующий этап благоустройства, запланированный на следующий год, будет более масштабным.

К слову, изменения в облике парка нижегородцы заметят уже в этом году. Работы должны быть завершены подрядчиком к 15 октября.

- К сожалению, в этом году провести быстрее все процедуры, связанные с подрядчиком, не получилось, - объяснил в ходе встречи с жителями Ленинского района глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. – Все дело в том, что в этом году мы поменяли правила и по каждому объекту у нас проходили общественные обсуждения. Мы приглашали людей и обсуждали это с жителями, вносили все изменения и только после этого возвращали на доработку. Так была выполнена вся рабочая документация. Мы, конечно, потеряли время, но услышали мнение людей.

Тем не менее, определенные сомнения у жителей все-таки еще остались. К примеру, представители попечительского совета парка «Дубки» обеспокоились, не будут ли при расширении дорожек задеты корни знаменитых дубов. Как-никак работы-то предстоят масштабные!

- Перед разработкой проектной документации все было тщательно исследовано, - заверил горожан Владимир Панов. – Но чтобы окончательно развеять сомнения, предлагаю провести еще одну дополнительную встречу с жителями, где все желающие смогут задать все вопросы.

Кстати, эта дополнительная встреча с нижегородцами по вопросу благоустройства парка «Дубки» состоится в администрации Ленинского района уже завтра, 31 июля в 18:00.

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