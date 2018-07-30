Специалисты «Поездов здоровья» обследовали уже почти 14 тысяч нижегородцев

30 Июль 16:21 2018-07-31T11:37:03+03:00

Они побывали в 64 населенных пунктах

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По состоянию на 28 июля 2018 года, «Поезда здоровья» северного и южного направлений уже побывали в 64 населенных пунктах 27 областных районов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Уже обследованы 13 944 человека, специалистами проведены 24 305 консультаций, выявлены 3 046 заболеваний, даны 6 977 рекомендации по дообследованию и 10 487 - по лечению. На госпитализацию направлены 1 086 пациентов.

Сейчас уже закончена работа в Тонкинском, Тоншаевском, Шахунском, Ветлужском, Уренском, Шарангском, Воскресенском, Краснобаковском, Варнавинском, Семеновском, Ковернинском, Сокольском и Городецком районах северного направления; в Бутурлинском, Большемурашкинском, Княгининском, Пильнинском, Сеченовском, Краснооктябрьском, Гагинском, Большеболдинском, Починковском, Лукояновском и Первомайском районах южного направления.

Наиболее востребованными у жителей являются консультации врачей невролога - 3126 обращений, кардиолога - 3024 обращений и офтальмолога - 2937 обращений.

«Поезд здоровья» северного направления в ближайшие дни будет находиться: в Балахнинском районе - 30 июля - 1 августа, в Дзержинске - 2-4 августа.

«Поезд здоровья» южного направления будет находиться: в Перевозском районе - 30-31 июля, в Вадском районе - 1 августа, в Арзамасском районе и Арзамасе - 2-4 августа.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что жители Нижегородской области попросили врио губернатора Глеба Никитина сделать «Поезда здоровья» регулярными.

По его инициативе, в течение двух с половиной месяцев - с 15 июня по 31 августа мобильные диагностические лаборатории «Поезда здоровья» посетят 131 населенный пункт в 49 районах Нижегородской области.