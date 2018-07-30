«Оставили бомжом»: Нижегородка с 16 кошками второй год замерзает в расселенном доме на Бору

30 Июль 13:31 2018-07-31T11:37:03+03:00

Нижегородка с 16 кошками второй год замерзает в расселенном доме на Бору Фото: Юлия ИСАЕВА

Она выживает там без отопления, воды и соседей.

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Как поется в той самой песне, «главнее всего погода в доме». Нижегородка Наталья Селезенева как никто другой понимает смысл этих слов, ведь ее жизнь напрямую зависит от погодных условий. Уже второй год женщина выживает в расселенном аварийном доме на Бору без отопления, воды и соседей.

За железной дверью

Этот двухэтажный дом на улице Ленина невозможно не заметить: окон нет, полы разобраны, стены еле держатся, а вокруг все поросло крапивой. На уровне второго этажа красуется вывеска: «Каждому достойное жилье!». Многие борчане обходят это здание стороной, а администрация давно признала его аварийным и выселила оттуда жителей. Всех. Кроме одной.

Аварийный дом на улице ЛенинаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Ребята, я здесь, проходите, пожалуйста! - слышим голос Натальи из разбитого окна. Чтобы попасть в дом, пришлось прорываться сквозь заросли травы.

Зайти внутрь оказалось непросто - запах там ужасный. В некоторых комнатах пола нет вообще - разобрали рабочие, когда планировали сносить дом. О том, что здесь вообще живут люди, говорят лишь плакаты, развешенные на стенах.

«Здесь живет семья из двух человек. Будете ломать незаконно - погребете двух человек под обломками. Администрация хочет это сделать вашими руками. Надеемся на ваш здравый ум», - прочитали мы на одной из бумаг, которую кто-то уже пытался разорвать.

О том, что здесь вообще живут люди, говорят лишь плакаты, развешенные на стенах.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Только в одну из комнат ведет железная дверь. За ней в квартире № 3 и живет Наталья вместе с шестнадцатью кошками, которые заполонили малюсенькую комнату. Рассказывать о своих питомцах женщина особо не хочет.

- Их бы раздать надо в хорошие руки, да болеют ведь! А лечить не на что, денег нет. Выживаем с ними, как можем, - вздохнула Наталья.

В маленькой комнатушке с Натальей живут еще 16 кошекФото: Юлия ИСАЕВА

Котята болеют, а денег на их лечение нетФото: Юлия ИСАЕВА

Условий в ее доме никаких.

- Воду ношу с колонки, еду грею на плитке, моюсь в бане. Хотели ведь и свет у меня отключить, да соседи меня поддержали, мы стали бунтовать, - рассказала «Комсомолке» нижегородка.

Женщину оставили без воды, отопления и соседейФото: Юлия ИСАЕВА

Ее дочь, которая тоже была прописана здесь, уехала на заработки в Москву, чтобы хоть как-то обеспечивать мать. Сама Наталья подрабатывает в церковной лавке.

- Мне помогают простые люди. Мало их, но помогают. Вы знаете, вот сама по себе я здесь жить не боюсь. Бомжи иногда заходят, и то они ко мне лояльно относятся. Постоянно все спрашивают: «А вдруг дом сожгут или сломают?». А я что? Жить-то где? На одного лишь бога надеюсь, хожу в храм, молюсь, - поделилась женщина.

Сейчас женщина пытается через суд вернуть себе жильеФото: Юлия ИСАЕВА

Забрали единственное за долги

«Комсомолка» попыталась разобраться, почему же нижегородка вынуждена жить в таких кошмарных условиях. Оказалось, все не так просто.

В 2011 году женщина купила эту комнату в ипотеку. Она выплачивала долг какое-то время, после чего перестала.

- У нас с мужем еще до этой покупки был развод через суд. Он забрал у нас с дочерью все имущество: машину, квартиру. К тому же моя мама тогда была при смерти! Ну не могла я платить, понимаете? Ходила в банк, просила помощи, объясняла ситуацию. Никто меня даже слушать не стал, - с грустью вспоминает Наталья.

"Не трогайте конституцию"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В то время дом уже был признан аварийным. Женщина понимала, что должна получить новое жилье и хотела таким образом расплатиться с долгами.

- Новая квартира стоила порядка 1,2 миллиона. Я хотела получить ее, продать, расплатиться с долгами и купить себе что-то попроще. Но когда в 2017 году началось расселение, начали всплывать документы, я узнала, что мою новую квартиру уже отдали кому-то другому, - рассказывает нижегородка.

Комнатушка, в которой сейчас вынуждена жить НатальяФото: Юлия ИСАЕВА

В 2015 году банк забрал у нее эту аварийную квартиру за долги и через два года перед расселением продал некоему Иванову, который и получил новое жилье.

- Видимо, это свой человек. Меня просто оставили бомжом. В этом все участвуют, все ведомства замешаны, они оставили меня без жилья, - уверена Наталья.

Нижегородка с 16 кошками второй год замерзает в расселенном доме на БоруФото: Юлия ИСАЕВА

Была или не была - вот в чем вопрос

«Комсомолка» обратилась в администрацию Бора, чтобы уточнить подробности продажи квартиры Натальи. Оказалось, чем дальше, тем запутаннее. Они утверждают, что нижегородка лично присутствовала на заседании и слышала решение суда.

- В связи с неисполнением кредитных обязательств (остаток долга 436 543 рубля) по решению суда, вступившего в законную силу 28 января 2015 года, обращено взыскание на заложенную квартиру в пользу банка. Селезенева Н. В. на судебном заседании присутствовала, давала пояснения, решения суда не оспаривала, - пояснили в горадминистрации.

Кроме того, они утверждают, что с того момента и до 2017 года Наталья даже не пыталась урегулировать отношения с банком. В итоге в апреле 2017 года квартира была продана другому человеку. Он и получил новое жилье при расселении.

Однако сама Наталья отрицает эти слова.

- Они целый год меня судили без меня. Я даже не знала, что какое-то решение было вынесено. Я ни на одном заседании не присутствовала. Почему же меня тогда не выгнали в 2015 году, когда отобрали квартиру? А потому что видели, что я решение не получала. Тянули время, чтобы прошли все сроки для обжалования. Никто в этом не разбирается. Все подстроено. Никто меня не слушает. Я вообще узнала о том, что я больше не собственник, только в прошлом году в начале расселения! - возмущается Селезенева.

По информации администрации Бора 24 октября 2017 года Борский районный суд вынес заочное решение о выселении Селезеневых из их квартиры в аварийном доме.

Однако Наталья до сих пор живет там, потому что идти ей больше некуда.

Условий в этом доме никакихФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Как сообщили «КП-НН» в Борской прокуратуре, обращение Селезеневой послужило поводом для проверки.

- В ходе проведенной проверки нарушений со стороны администрации городского округа Бор процедуры изъятия жилого помещения для муниципальных нужд, установленной ст.32 ЖК РФ, не установлено, - пояснили в ведомстве.

При этом, по их словам, Наталья не стоит на учете при администрации города в качестве нуждающейся в жилых помещениях.

Не поехала в другой дом

И в администрации, и в прокуратуре уточнили, что предлагали борчанке другое помещение из маневренного фонда в поселке Память Парижской Комуны. Однако она отказалась сама.

«Комсомолка» сфотографировала этот дом, в который пытались отправить женщину. 12 квадратных метров, дом грязный и старый.

Маневренный фонд в поселке Память Парижской КомуныФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

«Да хотя бы тепло и окна есть» - скажете вы. А вот Наталья рассуждает по-другому.

- Вы знаете, у меня нет денег. Чтобы доехать туда с работы, мне потребуется около 100 рублей. Так это в одну сторону. Денег не напасешься! Они ведь сразу предупредили, что могут выкинуть меня оттуда в любую минуту. А оно мне надо? - считает женщина.

Сейчас она оспаривает в суде договор перепродажи ее квартиры тому самому Иванову и решение суда о выселении ее из собственной квартиры. Наталья хочет восстановить справедливость и получить новую квартиру, которую, как считает, заслужила по праву.