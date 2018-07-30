Единый билет объединит нижегородский муниципальный транспорт и частные маршрутки

30 Июль 13:10 2018-07-31T18:59:04+03:00

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Городской транспорт Нижнего Новгорода, наконец, стал поворачиваться лицом к пассажирам. Начиная с 1 августа, пассажиры смогут бесплатно пересесть из муниципального транспорта на семь маршрутов частного перевозчика ООО «Лидер Транс».

- Мы подписали соглашение с «Нижегородпассажиравтотранпортом» и «Нижегородэлектротрансом», - рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород» руководитель ООО «Лидер Транс» Эдуард Степанов. – С 1 августа у нас будут действовать пересадочные билеты 60 и 90 минут, которые действуют на муниципальном транспорте.

Таким образом, воспользоваться бесплатной пересадкой теперь можно будет не только в муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях, но и на 98 автобусах, которые следуют по семи маршрутам: №14, 39, 63, 79, 89, 92 и 71.

Воспользоваться услугой могут все, кто оплачивает проезд транспортной картой.

Единая система проездных начала действовать в некоторых нижегородских маршрутках 00:00 00:00

- Человек, живущий на Автозаводе, например в Петряевке, садится на наш автобус у нас там работает автобус №79, потом бесплатно пересаживается в метрополитен и едет туда, куда ему надо, - объяснил Эдуард Степанов.

Стоимость одной поездки при безналичной оплате будет стоить 26 рублей. Так же будет стоит поездка, если вы воспользуетесь пересадкой 60 минут. Если же вам понадобится услуга по пересадке в 90 минут, то поездка обойдется в 40 рублей.

В ближайшем будущем пассажиры этих семи маршрутов также смогут воспользоваться Яндекс.Транспорт, с помощью которого пассажиры в реальном времени будут видеть, где находится тот или иной автобус.

- Сегодня мы прорабатываем вопрос с операторами GSM и ГЛОНАСС, чтобы подключить наши автобусы к приложению Яндекс.Транпорт, - поделился своими планами Эдуард Степанов. – Мы понимаем, что когда эта информация будет открыта, нас будут видеть не только пассажиры, но и конкуренты, которые не работают не по расписанию, так называемые рвачи, которые устраивают гонки на дорогах. Но мы этого не боимся. Мы предоставляем пассажиру качественную услугу – безопасную перевозку. Никаких гонок у нас нет, и все автобусы ходят строго по расписанию.

Кроме того, с 1 января 2019 года на автобусах ООО «Лидер Транс» можно будет ездить и льготникам. Согласно действующему законодательству Нижегородской области, до 15 декабря перевозчик может подать заявку, чтобы его включили в реестр по возмещению выпадающих доходов по перевозке льготных категорий граждан. По словам Эдуарда Степанова, ООО «Лидер Транс» сейчас готовит соответствующие документы и в ближайшее время направит их в министерство транспорта Нижегородской области.