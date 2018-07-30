В Ветлужском районе легковушка влетела под лесовоз: два человека погибли

30 Июль 12:17 2018-07-30T13:57:01+03:00

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В Ветлужском районе Нижегородской области произошло жуткое ДТП с лесовозом. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия случилась 27 июля в 15:00 на 23 километре автодороги Ветлуга – Калинино. Водитель автомобиля марки «Лада Веста» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и въехал в КамАЗ.

В результате погибли мужчина 1976 года рождения и женщина 1979 года рождения. Это были водитель и пассажир легковушки.

В соцсетях сразу появились обсуждения. По словам одного из очевидцев, водитель отечественного автомобиля был пьян и ехал с огромной скоростью.

К сожалению, это не единственная смертельная авария за минувшие выходные. Ранее сообщалось, что 29 июля на 333 км трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород столкнулись две иномарки. В результате столкновения погибли двое пассажиров: 59-летний мужчина и 59-летняя женщина.