2018-07-30T13:57:01+03:00
Происшествия

В Ветлужском районе легковушка влетела под лесовоз: два человека погибли

По словам очевидцев, водитель был пьян
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В Ветлужском районе Нижегородской области произошло жуткое ДТП с лесовозом. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия случилась 27 июля в 15:00 на 23 километре автодороги Ветлуга – Калинино. Водитель автомобиля марки «Лада Веста» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и въехал в КамАЗ.

В результате погибли мужчина 1976 года рождения и женщина 1979 года рождения. Это были водитель и пассажир легковушки.

В соцсетях сразу появились обсуждения. По словам одного из очевидцев, водитель отечественного автомобиля был пьян и ехал с огромной скоростью.

К сожалению, это не единственная смертельная авария за минувшие выходные. Ранее сообщалось, что 29 июля на 333 км трассы ШопшаИваново – Нижний Новгород столкнулись две иномарки. В результате столкновения погибли двое пассажиров: 59-летний мужчина и 59-летняя женщина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области производство яиц увеличилось на 4,5%
СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой
В ближайшие выходные в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Жители опасаются эксгибициониста за Нижегородской ярмаркой
Правительство Нижегородской области проведет «горячую линию» по ветхому и аварийному жилью
Женщина на иномарке насмерть сбила пенсионерку на улице Горького
Глеб Никитин: «14 сельских дорог с привлечением средств федерального бюджета планируется построить в 2019 году»
На Автозаводе со 2 августа ограничено движение транспорта по улице Палисадная
Четыре светофора отключены в Нижнем Новгороде 3 августа
Нижний Новгород потратит 580 тысяч рублей на капрмонт пищеблока в школе №24
На улице Шапошникова полностью восстановили движение
В районах Нижегородской области завершилось обсуждение стратегии развития региона
Президент Хорватии поблагодарила Глеба Никитина за проведение ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
Нижегородские компании задолжали за отопление и горячую воду миллиард рублей
Индивидуальный предприниматель потратит на содержание Нижневолжской набережной 890 тысяч рублей
В Нижегородской области открылся сезон охоты на медведя
Адвокаты Олега Сорокина обжалуют решение суда о продлении его ареста