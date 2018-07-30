Лобовое столкновение автомобилей произошло в Балахнинском районе: двое погибших

30 Июль 11:19 2018-07-30T13:57:01+03:00

На 333 км трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород столкнулись Geely и Renault [фото, видео]

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Страшная автомобильная авария произошла на 333 км трассы Шопша – Иваново – Нижний Новгород в 13:35 29 июля. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель Geely не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault.

Двое погибли, один получил раненияФото: СОЦСЕТИ

В результате столкновения погибли двое пассажиров: 59-летний мужчина и 59-летняя женщина. Также ранения получил водитель Geely. После осмотра был отпущен.

В социальных сетях со ссылкой на очевидцев пишут, что в кювете лежала еще одна машина. Однако в пресс-службе УГИБДД эту информацию опровергли: «У нас проходят два автомобиля».

– Скорость плюс несоблюдение ПДД. Там еще остановка и пешеходный переход, соответственно никак нельзя обгонять, – написал очевидец Азат Абдуллин.

– Один не убедился в безопасности выезда, а второй летел, – прокомментировал в соцсетях Антон Лобанов.

– Там дорога узкая, две машины еле разъезжаются, – добавил Дмитрий Виноградов.