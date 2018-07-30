Станьте донором и получите хорошее вознаграждение

30 Июль 11:00 2018-08-02T11:05:52+03:00

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Донорство спермы, яйцеклеток и суррогатное материнство в России распространено. Но многие обо всем этом слышали только в фильмах. Однако в Нижнем Новгороде уже много лет существует клиника «Нижегородская медицинская компания» (НМК), которая принимает и бережно хранит донорскую сперму и яйцеклетки, а также поможет вам стать суррогатной матерью и найти достойных клиентов.

Вместе с НМК стать донором или суррогатной матерью очень просто.

Доноры спермы

Донорство спермы уже помогло тысячам бесплодных пар стать счастливыми родителями, а самим донорам принесло достойное вознаграждение. Вы тоже можете стать участником программы и дополнительно заработать до 200 тысяч рублей в год. Для этого нужно лишь обратиться в Нижегородскую медицинскую компанию, где совершенно бесплатно проведут полную диагностику вашей спермы, проверят на наличие генетических заболеваний, а также выяснят, нет ли у вас инфекционных болезней, передающихся половым путем.

Требования к донорам спермы:

- возраст от 18 до 35 лет;

- хорошее физическое и психическое здоровье;

- вы должны жить в Нижнем Новгороде или Нижегородской области;

- возможность посещать центр один-два раза в неделю в течение рабочего времени.

Кроме того, очень важно правильно подготовиться к сдаче спермы. Только так она будет нужного качества и ее смогут применять в лечении бесплодия, а вы сможете получить полагающееся вознаграждение.

Как подготовиться к сдаче спермы:

- соблюдайте половое воздержание. Оно должно быть не меньше трех-четырех дней и не больше пяти дней;

- полностью исключите алкоголь в течение пяти-семи дней перед сдачей спермы;

- избегайте интенсивных физических нагрузок и стрессовых состояний;

- за пять-семь дней исключите перегрев и переохлаждение организма. Не посещайте баню или сауну, не принимайте горячие ванны, не используйте подогрев сидений, не купайтесь в очень холодной воде;

- не принимайте никакие лекарственные препараты перед сдачей спермы. После приема антибиотиков должно пройти не менее трех недель.

Фото предоставлено клиникой «Нижегородская медицинская компания».

Доноры яйцеклеток

Женщины тоже могут поучаствовать в донорской программе. Причем оплата будет намного больше, чем у мужчин. За каждый забор яйцеклеток Нижегородская медицинская компания заплатит вам 30 тысяч рублей.

Требования к донорам яйцеклеток:

- возраст от 18 до 35 лет;

- хорошее физическое и психическое здоровье;

- успешно пройденное медико-генетическое обследование;

- возможность посещать центр в течение рабочего времени.

Как подготовиться

Подготовка перед сдачей яйцеклеток самостоятельно невозможна. Вам необходимо пройти полное обследование своего здоровья, побывать на консультации у генетика. Причем Нижегородская медицинская компания все сделает бесплатно. И после того как врачи клиники убедятся, что с вашим здоровьем все в порядке, вы сможете вступить в программу донорства яйцеклеток.

Дальнейшая подготовка будет проходить под наблюдением врача. При соблюдении всех рекомендаций (а в них нет ничего сложного) вашему здоровью ничего не угрожает. И через месяц вы гарантированно получите денежное вознаграждение.

Суррогатное материнство

Этот способ помощи бездетным парам окутан множеством мифов. Однако нет ничего страшного в суррогатном материнстве. Не угрожает оно и здоровью женщины, которая выносила ребенка. Вознаграждение здесь может быть достаточно большим, но зависит оно от договоренностей с будущими родителями малыша. Но требования к суррогатной матери предъявляются более жесткие.

Требования к суррогатной маме:

- возраст от 20 до 35 лет;

- наличие не менее одного здорового собственного ребенка старше одного года, рожденного естественным путем;

- хорошее состояние физического и психического здоровья.

Плюс необходимо учитывать и все противопоказания, которые могут повлиять на наступление и течение беременности.

Однако после того как вы попали в программу и нашли будущих родителей, от вас будет требоваться лишь бережное отношение к себе и малышу, который растет внутри вас, то есть все то, что делает любая беременная женщина.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону +7(831) 462-02-02 по будням с 9.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 14.00.