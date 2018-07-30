2018-08-02T11:05:52+03:00
Общество

Станьте донором и получите хорошее вознаграждение

Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено клиникой «Нижегородская медицинская компания».Фото предоставлено клиникой «Нижегородская медицинская компания».
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Донорство спермы, яйцеклеток и суррогатное материнство в России распространено. Но многие обо всем этом слышали только в фильмах. Однако в Нижнем Новгороде уже много лет существует клиника «Нижегородская медицинская компания» (НМК), которая принимает и бережно хранит донорскую сперму и яйцеклетки, а также поможет вам стать суррогатной матерью и найти достойных клиентов.

Вместе с НМК стать донором или суррогатной матерью очень просто.

Доноры спермы

Донорство спермы уже помогло тысячам бесплодных пар стать счастливыми родителями, а самим донорам принесло достойное вознаграждение. Вы тоже можете стать участником программы и дополнительно заработать до 200 тысяч рублей в год. Для этого нужно лишь обратиться в Нижегородскую медицинскую компанию, где совершенно бесплатно проведут полную диагностику вашей спермы, проверят на наличие генетических заболеваний, а также выяснят, нет ли у вас инфекционных болезней, передающихся половым путем.

Требования к донорам спермы:

- возраст от 18 до 35 лет;

- хорошее физическое и психическое здоровье;

- вы должны жить в Нижнем Новгороде или Нижегородской области;

- возможность посещать центр один-два раза в неделю в течение рабочего времени.

Кроме того, очень важно правильно подготовиться к сдаче спермы. Только так она будет нужного качества и ее смогут применять в лечении бесплодия, а вы сможете получить полагающееся вознаграждение.

Как подготовиться к сдаче спермы:

- соблюдайте половое воздержание. Оно должно быть не меньше трех-четырех дней и не больше пяти дней;

- полностью исключите алкоголь в течение пяти-семи дней перед сдачей спермы;

- избегайте интенсивных физических нагрузок и стрессовых состояний;

- за пять-семь дней исключите перегрев и переохлаждение организма. Не посещайте баню или сауну, не принимайте горячие ванны, не используйте подогрев сидений, не купайтесь в очень холодной воде;

- не принимайте никакие лекарственные препараты перед сдачей спермы. После приема антибиотиков должно пройти не менее трех недель.

Фото предоставлено клиникой «Нижегородская медицинская компания».

Фото предоставлено клиникой «Нижегородская медицинская компания».

Доноры яйцеклеток

Женщины тоже могут поучаствовать в донорской программе. Причем оплата будет намного больше, чем у мужчин. За каждый забор яйцеклеток Нижегородская медицинская компания заплатит вам 30 тысяч рублей.

Требования к донорам яйцеклеток:

- возраст от 18 до 35 лет;

- хорошее физическое и психическое здоровье;

- успешно пройденное медико-генетическое обследование;

- возможность посещать центр в течение рабочего времени.

Как подготовиться

Подготовка перед сдачей яйцеклеток самостоятельно невозможна. Вам необходимо пройти полное обследование своего здоровья, побывать на консультации у генетика. Причем Нижегородская медицинская компания все сделает бесплатно. И после того как врачи клиники убедятся, что с вашим здоровьем все в порядке, вы сможете вступить в программу донорства яйцеклеток.

Дальнейшая подготовка будет проходить под наблюдением врача. При соблюдении всех рекомендаций (а в них нет ничего сложного) вашему здоровью ничего не угрожает. И через месяц вы гарантированно получите денежное вознаграждение.

Суррогатное материнство

Этот способ помощи бездетным парам окутан множеством мифов. Однако нет ничего страшного в суррогатном материнстве. Не угрожает оно и здоровью женщины, которая выносила ребенка. Вознаграждение здесь может быть достаточно большим, но зависит оно от договоренностей с будущими родителями малыша. Но требования к суррогатной матери предъявляются более жесткие.

Требования к суррогатной маме:

- возраст от 20 до 35 лет;

- наличие не менее одного здорового собственного ребенка старше одного года, рожденного естественным путем;

- хорошее состояние физического и психического здоровья.

Плюс необходимо учитывать и все противопоказания, которые могут повлиять на наступление и течение беременности.

Однако после того как вы попали в программу и нашли будущих родителей, от вас будет требоваться лишь бережное отношение к себе и малышу, который растет внутри вас, то есть все то, что делает любая беременная женщина.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону +7(831) 462-02-02 по будням с 9.00 до 19.00, в субботу с 9.00 до 14.00.

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