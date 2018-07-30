Банк «Открытие»: стратегия удвоения за три года

30 Июль 10:00 2018-07-30T13:57:01+03:00

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Удвоить долю корпоративного, малого, среднего и розничного бизнеса в Нижегородской области - такая задача стоит филиалом «Приволжский» банка «Открытие» на ближайшие три года. А еще, по словам управляющего филиалом Владимира Рогозина, предстоит увеличить число зарплатных проектов с крупнейшими нижегородскими предприятиями и организациями.

На пресс-конференции 26 июля эксперт рассказал, что в рамках развития розничного бизнеса «Открытие» хочет в разы нарастить портфель кредитов в Нижегородской области. Драйверами роста станут кредиты наличными, кредитные карты и ипотека.

- За полгода работы по ряду продуктов наблюдается положительная динамика. Так, к примеру, после запуска новых бизнес-процессов по потребительскому кредитованию в феврале 2018 года портфель займов физических лиц вырос на 60,2% и составил 2,3 млрд рублей. При этом объем выдач увеличился на 90% и составил 319 млн рублей, - сообщил Рогозин.

Эксперт добавил, что у потребителей появляется здравое отношение к кредитам. То есть люди стали меньше брать кредиты на покупку очередного айфона и все больше берут у банка средства на отпуск, ремонт или приобретение какой-то фундаментальной вещи.

- В общем, клиенты начали более разумно относиться к своим займам, - констатировал банкир.

Вырос также и объем выдачи ипотечного кредитования - в 1,34 раза, что в итоге составило 398 млн рублей. При этом снизился средний чек по ипотеке. Хотя, как отметил управляющий Владимир Рогозин, это объективная ситуация, так как в стране кризис, и он не мог не сказаться на платежеспособности населения и, соответственно, на предложении, которое делают рынку застройщики.

- Не секрет, что фокус ипотечного рынка сместился в сторону «однушек», «двушек» и студий, а, значит, они стоят меньше. Отсюда уменьшение средней суммы чека, - пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос о ставках по ипотеке, спикер сообщил, что в «Открытии» они начинаются от 8,7%, а дальше зависит от качества заемщика, недвижимости, которую он покупает, и прочего.

- По сути, рынок уже давно поделен. Так что мы планируем привлекать клиентов качеством и скоростью. Никаких других критериев среди топ-банков не осталось, - признался Рогозин.

А комментируя информацию о якобы планируемом повышении цен на недвижимость, управляющий ответил честно: «Такой прогноз есть, но существуют две вещи. Первая - антимонопольная служба. Не секрет, что когда количество игроков на рынке сокращается, должно увеличиваться внимание УФАС. Второе - платежеспособный спрос. Все ли будут готовы платить?».

Также речь зашла о линейке малого и среднего кредитования банка «Открытие», которая, по словам господина Рогозина, полностью переиграна. Она стала гибче в плане ценовых условий и в плане новых продуктов.

- Банк сконцентрируется на корпоративном сегменте клиентов - компаниях с выручкой от трех до 70 млрд рублей, в малом и среднем бизнесе на работе с клиентами с годовой выручкой до трех млрд рублей. Также в планах кратно увеличить кредитный и депозитный портфели в Нижегородской области, - уточнил эксперт.

И еще одна приятная новость - с 1 июля «Открытие» функционально руководит «Бинбанком», хотя объединение двух финансовых структур состоится только с 1 января 2019 года. Уже сегодня клиенты «Открытия» могут совершать операции снятия денежных средств в сети банкоматов «Бинбанка» без комиссии. В свою очередь держатели карт «Бинбанка» также могут без комиссии пользоваться сетью банкоматов «Открытия» по домашним тарифам.

- Дополнительных ограничений по лимитам на снятие в банкоматах объединенной сети не предусмотрено, - уточнил Рогозин.

В результате интеграции банкоматных сетей клиенты банка «Открытие» смогут воспользоваться 5700 устройствами на территории всей страны. В Нижегородской области - 123 банкомата объеденной сети. В этой сети держатели карт «Открытия» могут снимать наличные без комиссии в рамках лимитов, достаточных для повседневных трат.

Добавим, что сейчас инфраструктура группы в регионе представлена пятью офисами «Открытия», одиннадцатью офисами «Бинбанка» и пятью «Росгосстрах банка».