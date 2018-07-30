Прогноз погоды на 30 июля - 3 августа в Нижнем Новгороде: жара и солнце

30 Июль 09:49 2018-07-30T13:57:01+03:00

Изменить размер текста: A A

По-настоящему жаркая погода продолжает радовать нижегородцев. У нас прекрасные новости! На этой неделе пока еще можно насладиться летом. Дождей не будет.

Сегодня, 30 июля, температура воздуха составит +25 градусов. Утром будет малооблачно, а после обеда ясно. Ночью ожидается до +16 и тоже без облаков. Ветер пока еще неслабый – до 4,3 метров в секунду.

31 июля небо весь день будет чистое. Скорость ветра уменьшится до 3,3 метров в секунду. Синоптики прогнозируют жару до +27 днем и до +17 ночью.

Первый день августа будет жарким. Воздух прогреется до +29 градусов. В обеденные часы будет малооблачно, в остальное время – солнечно. Ветер продолжит стихать.

2 августа, в четверг, ожидается также до +29 днем и до +20 ночью. Ветер снова чуть ускорится – до 3,3 метра в секунду. Днем и вечером будет облачно с прояснениями.

Ближе к концу недели столбики термометра потихоньку поползут вниз. В пятницу утром будет +22 градуса, а небо заволокут тучи. К обеду прояснится, прогреется до +26. Весь день будет малооблачно.

В выходные и в следующую неделю снова ожидаются небольшие дожди и пасмурная погода. Однако мы надеемся, что погода передумает и подарит нам больше летних деньков.