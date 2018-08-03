Монстр глубины

3 Авг. 15:00 2018-08-03T15:44:45+03:00

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Профессор палеонтологии Джонас Тэйлор, в прошлом пилот глубоководных аппаратов, уже много лет пишет о мегалодоне и читает лекции, стараясь забыть незабываемое -трагически окончившуюся экспедицию, которая убедила его в том, что первобытное чудовище существует и в наши дни. Во время погружения в самый глубокий океанский каньон Тэйлор едва спасся от огромных челюстей доисторического чудовища, способного поднять из воды даже тиранозавра. Тэйлору предлагают совершить еще более глубокое погружение. То, что он, возможно, найдет, должно заставить умолкнуть скептиков, но, когда эта находка будет поднята со дна, океанские приливы станут кроваво-красными до скончания времен.

Показ в кинотеатрах с 9 августа 2018 г.

16+