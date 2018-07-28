Виктор Гончаренко: «Перед игрой с Локомотивом наибольшие опасения вызывала полузащита»

28 Июль 00:54 2018-07-30T10:45:54+03:00

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал матч Локомотив – ЦСКА за Олимп-Суперкубок России по футболу 2018

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал матч Локомотив –ЦСКА за Олимп-Суперкубок России по футболу 2018. Напомним, игра состоялась на стадионе «Нижний Новгород» 27 июля. Победу одержали армейцы – 1:0.

По словам Гончаренко, выигрыш – это хорошо, ведь каждый спортсмен стремится к победе.

– Для молодых ребят завоеванный титул (пусть и неофициальный) – хорошее подспорье. Они получили уверенность, почувствовали сильного соперника, – заявил главный тренер армейцев.

Он также добавил, что перед игрой наибольшие опасения вызывала полузащита, а не оборона.

– Ребята быстро усвоили, что мы их просили делать, сыгрались и в матче с Локомотивом мы уже увидели первые плоды нашей работы, – сказал Гончаренко.

А в конце своего выступления на пресс-конференции Виктор отметил, что Суперкубок менее важен, если сравнивать с Лигой чемпионов или Кубком России, но для ЦСКА это действительно важный титул, просто менее официальный.

Ранее «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» опубликовала обзор матча Локомотив – ЦСКА 27 июля.

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