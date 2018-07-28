Юрий Семин: «ЦСКА оказался более удачлив, да и физически выглядел лучше»

28 Июль 00:36 2018-07-30T10:45:54+03:00

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал матч Локомотив – ЦСКА за Олимп-Суперкубок России по футболу 2018. Напомним, игра состоялась на стадионе «Нижний Новгород» 27 июля. Победу одержали армейцы – 1:0.

Семин отметил, что армейцы оказались более удачливыми.

– Матч был до ошибки. Ошибку допустили мы, поэтому проиграли, – сказал наставник железнодорожников. – На сегодня наш уровень готовности не стопроцентный, поэтому были как хорошие отрезки, так и не очень.

На предположение о том, что Локомотив недооценил молодой коллектив ЦСКА, Семин спросил: «А у нас что, команда старая?» И добавил, что Локомотив тоже молодая команда, которая 27 июля играла из всех сил.

– Но ЦСКА оказался более удачливым. Да и физически выглядел лучше. Соперник проводил тренировочную работу вместе, а у нас большая группа игроков поздно приехала в тренировочный лагерь. Говорю: игра была до гола. Моментов было очень мало в игре, ударов вообще не много, но это кубковый матч. Никто не хотел рисковать, – заявил Семин.

Также он уточнил, что, конечно же, Суперкубок – важный трофей. О том, что матч за него важен и нужен, свидетельствует количество пришедших на игру болельщиков.

– На матч пришло 40 тысяч людей. Как вы думаете, важный это матч или нет? Конечно, важный. Люди пришли, а, значит, у них есть интерес, – добавил главный тренер «Локомотива».

Ранее «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» опубликовала обзор матча Локомотив – ЦСКА 27 июля.