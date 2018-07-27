Автор знаменитой «комнаты маленького астронома» сделал новый арт-объект

27 Июль 18:54 2018-07-30T10:45:54+03:00

Правда, на этот раз он разместил его не в Нижнем Новгороде, а в Екатеринбурге [фото]

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Нижегородец Иван Серый уже успел прославиться на всю страну своими диковинными инсталляциями. Началось все с комнаты астронома, которую он вмонтировал прямо в стену одного из нижегородских домов. Маленький старичок в диковинном колпаке и с телескопом, мудреные чертежи на стенах и уютные занавесочки на окнах крохотного домика – за считанные часы этот мирок стал едва ли не новой достопримечательностью Нижнего Новгорода.

Вскоре на другой улице вырос еще один маленький мирок Ивана Серого – «Позвони маме». Одинокая бабушка, задремавший у нее на коленях кот и пачка старых фотографий – эта миниатюра выбивала слезу даже у самых равнодушных людей. Правда, вскоре оба арт-объекта таинственным образом исчезли из привычных ниш. Нижегородцы долго сожалели об их утрате, даже думали искать злодеев, похитивших маленьких человечков, но все тщетно.

И вот на днях Иван Серый создал очередной шедевр «Бумажная лента» – правда, на этот раз уже не в Нижнем Новгороде, а в Екатеринбурге. Подальше от вандалов. Маленький человечек, листающий бесконечную ленту фотографий – практически каждый житель нашей планеты с легкостью узнает в нем себя, просматривающего социальные сети.

Новый арт-объект размещается не в Нижнем Новгороде, а в Екатеринбурге. ФОТО: Иван Серый

- В сутки в инстаграм выкладывается в среднем 80 миллионов фотографий. Длина экрана моего телефона 9 сантиметров. Если распечатать такую ленту, ее можно было бы растянуть от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, - рассказывает Иван Серый. - За всю историю инстаграма было выложено около 40 миллиардов фото. Этой лентой 90 раз можно обернуть экватор или застелить всю площадь России 10 раз. Такой слой бумаги разлагался бы лет пять. А вы помните, что было в вашей ленте вчера?

Свой арт-объект Иван Серый создал в рамках фестиваля «Карт-бланш» в Екатеринбурге. Теперь он располагается в доме № 39а по улице Горького. Так что желающие полюбоваться уменьшенной копией себя могут отправляться в Екатеринбург.