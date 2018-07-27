2018-07-30T10:45:54+03:00
Звезды

Ксения Лаврова-Глинка: «Из-за работы не успеваем видеть девятимесячного сына»

Звезда сериала «Практика» вместе с мужем Дмитрием Готсдинером закрывали фестиваль «Горький fest»
Анастасия НАЗАРОВА
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Ксения стала многодетной матерью прошлой осенью. Фото: https://www.instagram.com/kslavrova/Ксения стала многодетной матерью прошлой осенью. Фото: https://www.instagram.com/kslavrova/Фото: СОЦСЕТИ
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Звездная пара Ксения Лаврова-Глинка («Молодежка») и Дмитрий Готсдинер («Паук») впервые отправились с девятимесячным сыном в дальнюю дорогу. Артисты были приглашены в качестве ведущих на закрытие II кинофестиваля «Горький fest».

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Держим путь на Нижний!) #горькийфест #лучшепоездом #ржд
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В интервью «Комсомольской правде» Ксения призналась, что это первое серьезное путешествие их сына Коли. Кстати, до Нижнего Новгорода они добирались на поезде.

– Малыш прекрасно перенес поездку. Правда, программа фестиваля оказалась настолько насыщенной, что мы не успевали его видеть, – рассказала актриса.

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Вот такая потрясающая у нас Компания на Горькийfest. Здесь безумно интересно, программа насыщенная, часов в сутках не хватает. )) #горькийfest
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И пока звезды отечественного кинематографа работали, их малышом занималась приехавшая вместе с ними няня.

– Она помогала нам, чтобы мы спокойно посещали все мероприятия, – уточнила Ксения. – Они гуляли по городу, смотрели на его красоты. Няня в восторге! Что может быть лучше?

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Закрытие Горькийfest ... до новых волнующих встреч. Спасибо . #горькийфест
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Напомним, что Николай – первый совместный ребенок Ксении Лавровой-Глинки и Дмитрия Готсдинера. От первого брака у актрисы 17-летний сын Даниил и 12-летняя дочь Аглая.

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