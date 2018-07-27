Ксения Лаврова-Глинка: «Из-за работы не успеваем видеть девятимесячного сына»
Звездная пара Ксения Лаврова-Глинка («Молодежка») и Дмитрий Готсдинер («Паук») впервые отправились с девятимесячным сыном в дальнюю дорогу. Артисты были приглашены в качестве ведущих на закрытие II кинофестиваля «Горький fest».
В интервью «Комсомольской правде» Ксения призналась, что это первое серьезное путешествие их сына Коли. Кстати, до Нижнего Новгорода они добирались на поезде.
– Малыш прекрасно перенес поездку. Правда, программа фестиваля оказалась настолько насыщенной, что мы не успевали его видеть, – рассказала актриса.
И пока звезды отечественного кинематографа работали, их малышом занималась приехавшая вместе с ними няня.
– Она помогала нам, чтобы мы спокойно посещали все мероприятия, – уточнила Ксения. – Они гуляли по городу, смотрели на его красоты. Няня в восторге! Что может быть лучше?
Напомним, что Николай – первый совместный ребенок Ксении Лавровой-Глинки и Дмитрия Готсдинера. От первого брака у актрисы 17-летний сын Даниил и 12-летняя дочь Аглая.
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