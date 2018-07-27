2018-07-30T10:45:54+03:00
Общество

Гол нижегородца Дениса Черышева вошел в ТОП-10 лучших голов ЧМ-2018

Игрок испанского клуба «Вильярреал» стал настоящим открытием ЧМ-2018
Юлия ДАНЧЕНКО
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Гол нижегородца Дениса Черышева вошел в ТОП-10 лучших голов ФИФАГол нижегородца Дениса Черышева вошел в ТОП-10 лучших голов ФИФАФото: СОЦСЕТИ
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ФИФА выложил десятку лучших голов чемпионата мира по футболу в России. И среди них оказался гол нижегородского футболиста Дениса Черышева во время матча Россия – Хорватия. Он занял почетное шестое место.

На десятом месте расположился гол Тони Круза в матче ГерманияШвеция. Девятое место занял гол Рикарду Куарежма в матче ИранПортугалия. Восьмое место у Ахмеда Муса в матче НигерияИсландия. На седьмой строчке – Насер Шадли, который забил гол в матче БельгияЯпония. Немного опередил Дениса Черышева Лионель Месси, который занял пятую позицию в ТОП-10 лучших голов ЧМ-2018, забив в матче Нигерия – Аргентина. На четвертом месте Криштиану Рональдо и его гол в матче Португалия – Испания. На третьем месте оказался Лука Модрич, забив мяч во время матча Аргентина – Хорватия. Второе место досталось Хуану Кинтеро и его голу, забитому во время матча Колумбия – Япония. Ну а самое почетное первое место у Бенжамина Павара за его гол в матче Франция – Аргентина.

Напомним, ранее на сайте ФИФА проводилось голосование за лучший гол чемпионата мира 2018 года. В нем участвовало сразу три забитых гола Дениса Черышева и гол Артема Дзюбы.

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