Гол нижегородца Дениса Черышева вошел в ТОП-10 лучших голов ЧМ-2018

27 Июль 16:50 2018-07-30T10:45:54+03:00

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ФИФА выложил десятку лучших голов чемпионата мира по футболу в России. И среди них оказался гол нижегородского футболиста Дениса Черышева во время матча Россия – Хорватия. Он занял почетное шестое место.

На десятом месте расположился гол Тони Круза в матче Германия – Швеция. Девятое место занял гол Рикарду Куарежма в матче Иран – Португалия. Восьмое место у Ахмеда Муса в матче Нигерия – Исландия. На седьмой строчке – Насер Шадли, который забил гол в матче Бельгия – Япония. Немного опередил Дениса Черышева Лионель Месси, который занял пятую позицию в ТОП-10 лучших голов ЧМ-2018, забив в матче Нигерия – Аргентина. На четвертом месте Криштиану Рональдо и его гол в матче Португалия – Испания. На третьем месте оказался Лука Модрич, забив мяч во время матча Аргентина – Хорватия. Второе место досталось Хуану Кинтеро и его голу, забитому во время матча Колумбия – Япония. Ну а самое почетное первое место у Бенжамина Павара за его гол в матче Франция – Аргентина.

Напомним, ранее на сайте ФИФА проводилось голосование за лучший гол чемпионата мира 2018 года. В нем участвовало сразу три забитых гола Дениса Черышева и гол Артема Дзюбы.