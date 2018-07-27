2018-07-30T10:45:54+03:00
Звезды

Актриса Дарья Повереннова: «Бегаю каждое утро, но к полумарафону еще не готова»

Звезда сериалов «День рождения Буржуя» и «Меч» рассказала о новом увлечении
Анастасия НАЗАРОВА
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Знаменитость приехала на закрытие фестиваля "Горький fest". Фото: https://www.instagram.com/dpoverennova/Знаменитость приехала на закрытие фестиваля "Горький fest". Фото: https://www.instagram.com/dpoverennova/Фото: СОЦСЕТИ
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Звезда сериалов «День рождения Буржуя» и «Меч» Дарья Повереннова не перестает радовать поклонников отличной физической формой. Вот и на красной ковровой дорожке перед закрытием II кинофестиваля «Горький fest» актриса Московского театра им. Маяковского сразила всех наповал, продефилировав в платье от Maxmara небесного цвета, которое выгодно оттеняет загар.

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На закрытии @gorkyfest с продюсером фестиваля @oksanamiheeva и президентом фестиваля Мишей Пореченковым. Благодарю @bosco_di_ciliegi и @olgayudkis за небесное платье @weekendmaxmara! Персональное спасибо #BoscoPrive в лице его стилистов @albekov и #sergey_lunin!! Фото @temerina #горькийfest #оксанамихеева #михаилпореченков #weekendmaxmara #дарьяповереннова
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А выглядеть настолько сногсшибательно 46-летней артистке помогают ежедневные пробежки. Забеги на небольшие расстояния вошли в привычку, и теперь даже будучи на гастролях Дарья непременно пробегает пару-тройку километров.

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Каждое утро я отправляюсь на утреннюю пробежку. А как у вас обстоят дела со спортом?) #утренняяпробежка #каждыйдень #дарьяповереннова
3857 отметок «Нравится»42 комментариевInstagram

– Я такой человек в движении. Так что бегаю в любом городе, куда приезжаю, – рассказала актриса в интервью «Комсомольской правде». – Зимой – в спортзале, а летом – по улицам. Сегодня, например, пробежалась по Нижнему Новгороду: вокруг кремля и по его территории.

Этой весной артистка впервые преодолела дистанцию в 10 километров – на благотворительном марафоне «Бегущие сердца», организатором которого является всемирно известная модель Наталья Водянова.

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В компании талантливых, неравнодушных людей!!! Юлия Чупина, @dpoverennova, Андрей Шаронов, @polinakitsenko, Герман Греф, @natasupernova на Благотворительном забеге для @nakedheartfoundation #бежимсосмыслом
2864 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

– Я уже решила, что на будущий год пробегу еще десятку на марафоне в Казани. К полумарафону я еще не готова, а забег на 42 километра – вообще из области фантастики. Хотя… Может, и полумарафон осилю. Не знаю, – поделилась Дарья.

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