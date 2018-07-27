Нижегородские хирурги впервые провели уникальную операцию пятидневному младенцу
Сложная операция — торакоскопическая пластика левого купола диафрагмы пятисуточному младенцу с врожденным пороком развития диафрагмы - ложной диафрагмальной грыжей — выполнена в регионе впервые.
Нижегородские специалисты называют это весомым прорывом в малоинвазивной хирургии и анестезиологии новорожденных.
- В ходе оперативного вмешательства нам удалось без осложнений погрузить, находящиеся в грудной полости петли тонкой и толстой кишки с селезенкой, обратно в брюшную полость. Пластика дефекта левого купола диафрагмы была выполнена местными тканями, - рассказал заведующий отделением плановой хирургии, хирург Евгений Рожденкин, проводивший операцию.
Сейчас жизни младенца ничего не угрожает, малыш переведен из реанимации и находится с мамой — отлично усваивает питание и и не имеет значимых дыхательных расстройств.
В прошлом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 3000 детей.