Приехавший в Нижний Новгород журналист Сергей Грачев пропал без вести

27 Июль 15:08 2018-07-27T17:45:11+03:00

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Московский журналист Сергей Юрьевич Грачев пропал без вести во время командировки в Нижнем Новгороде. Он приехал работать на кинофестивале «Горький fest». Об этом сообщили его коллеги 27 июля.

Последний раз сотрудника ИД «Аргументы и факты» видели выходящим из отеля Sheraton на Большой Покровской улице 21 июля. После 38-летний Грачев на связь не выходил, никто его не видел. Телефон отключен.

По словам очевидцев, 21 июля на нем были надеты серые штаны с карманами и похожая на джинсовую рубашка. Телосложение среднее, вес 85 кг, рост 181 см.

Особые приметы: на левой ягодице родинка размером с двухрублевую монету, похожая на пятиконечную звезду. Есть шрам в нижней части позвоночника.

Любую информацию о месте нахождения Сергея Грачева следует сообщать по каналу связи 112 или по телефону 8(831) 268-45-02.

Напомним, 23 июля стало известно о трагической гибели корреспондента ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова.

Он пропал в ночь на 22 июля, когда возвращался с Рождественской улицы на Кудьминскую, но до дома так и не дошел. Установлено, что смерть наступила от полученной открытой черепно-мозговой травмы. Ему было 27 лет.