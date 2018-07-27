27 Июль 10:00 2018-07-31T18:16:44+03:00

С 3 по 9 августа в Нижнем Новгороде пройдет православная выставка-ярмарка «Нижегородский край - Земля Серафима Саровского». Фото предоставлено ВК «Узорочье».

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С 3 по 9 августа в Нижнем Новгороде пройдет XXXI международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край - Земля Серафима Саровского»

Церемония официального открытия выставки-ярмарки состоится 3 августа в 12:00 в часовне павильона №1 ВЗАО «Нижегородская ярмарка» и будет сопровождаться торжественным молебном перед святыней - иконой Царственных Страстотерпцев из Свято-Вознесенского Печерского мужского монастыря.

Выставочная экспозиция расположится в 1 и 3 павильонах «Нижегородской ярмарки» и объединит 500 православных и светских организаций из России, Украины, Беларуси, Греции, Молдовы, Черногории, Монголии, Израиля, Грузии и Сирии.

С 3 по 9 августа в Нижнем Новгороде пройдет православная выставка-ярмарка «Нижегородский край - Земля Серафима Саровского». Фото предоставлено ВК «Узорочье».

В 1 павильоне на стендах более чем 200 монастырей и храмов будут представлены местночтимые святыни, церковная утварь, именные иконы, книги, ювелирные изделия, одежда от православных модельеров, целебные мази и мёд с монастырских пасек. Впервые в выставке примет участие Скальный монастырь Святой Фёклы из города Маалула (Сирия) - одна из главных христианских святынь страны.

В 3 павильоне светские организации и предприниматели представят посетителям продукты питания, одежду и аксессуары, товары для здоровья, косметику из России и Греции, предметы декора.

С 3 по 9 августа в Нижнем Новгороде пройдет православная выставка-ярмарка «Нижегородский край - Земля Серафима Саровского». Фото предоставлено ВК «Узорочье».

Ежедневно в часовне выставки в 12:00, 15:00 и 18:00 будут служиться молебны, а на стенде «Вопросы батюшке» можно будет разрешить духовные вопросы. На выставке посетители смогут бесплатно получить Евангелие* и принять участие в благотворительных акциях: «Улыбнись малыш» (сбор вещей и предметов гигиены для малышей), «Во здравие и спасение» (бесплатный осмотр посетителей врачами-специалистами), «Народный обед»** (раздача продуктовых наборов инвалидам всех групп и многодетным семьям).

С 3 по 9 августа в Нижнем Новгороде пройдет православная выставка-ярмарка «Нижегородский край - Земля Серафима Саровского». Фото предоставлено ВК «Узорочье».

Уже четвертый год при поддержке Правительства Нижегородской области в рамках выставки проходит фестиваль «Семья Нижегородская». Программа подобрана с учетом интересов всех поколений семьи: ярмарка вакансий, консультации по начислению пенсий и материнского капитала, занятия по компьютерной грамотности. Организованы бесплатные консультации от юристов и психологов. На фестивале будут работать спортивные площадки и лекционные залы для молодых мам; для детей подготовлены анимационные программы, квесты и творческие мастер-классы.

С 3 по 9 августа в Нижнем Новгороде пройдет православная выставка-ярмарка «Нижегородский край - Земля Серафима Саровского». Фото предоставлено ВК «Узорочье».

Все мероприятия выставки-ярмарки и фестиваля бесплатные.

Организаторы: ВК «Узорочье»; Нижегородская епархия.

Поддержка: Правительство Нижегородской области.

Адрес выставки: г. Н. Новгород, ул. Совнаркомовская, 13, Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка», павильоны №1 и 3.

Время работы: 3-8 августа - 10:00-19:00; 9 августа - 10:00-17:00.

Справки: 8-930-710-84-23

nkzss.vk-uzor.ru www.vk-uzor.ru

Примечания: *Количество книг ограничено. **Для получения продуктового набора необходимо предъявить справку об инвалидности или удостоверение многодетной семьи.