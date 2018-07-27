«Локомотив» прилетел в Нижний Новгород на матч за Суперкубок

27 Июль 09:26 2018-07-27T15:42:11+03:00

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Самолет с футболистами «Локомотива» приземлился в нижегородском Стригино поздно вечером 26 июля, сообщает пресс-служба аэропорта.

– Чорлука, Фарфан и братья Миранчуки еще пару недель назад отстаивали честь своих национальных сборных, а завтра уже поборются за первый в новом сезоне титул – Суперкубок России. Желаем команде Юрия Семина удачи! – говорится в сообщении.

"Локомотив" в Нижнем Новгороде. Фото: https://www.facebook.com/airportnn/Фото: СОЦСЕТИ

Несколькими часами ранее в Нижний Новгород прилетел футбольный клуб ЦСКА. В составе команды прибыл капитан национальной сборной России, вратарь Игорь Акинфеев. В аэропорту спортивную звезду встречали поклонники.

"Локомотив" в Нижнем Новгороде. Фото: https://www.facebook.com/airportnn/Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, 27 июля в 21:00 на стадионе «Нижний Новгород» состоится матч за Суперкубок России. По официальной информации, на битву ЦСКА с «Локомотивом» продано свыше 30 тысяч билетов. Эксперты «Комсомолки» считают, что победа светит действующему чемпиону России.

Кстати, с 16:00 в городе будет ограничено движение личного автотранспорта.