Судьбу гостиницы «Россия» в Нижнем Новгороде решит Арбитражный суд

2 Авг. 11:25 2018-08-02T14:41:45+03:00

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В Арбитражный суд Нижегородской области поступило новое исковое заявление от ООО «Сервис-отель», которое требует признать незаконным решение об отмене согласования проекта реконструкции ныне не действующей гостиницы «Россия», которая находится на Верхневолжской набережной.

Изначально говорилось о том, что аварийное здание гостиницы будет снесено, а потом полностью восстановлено. Но с некоторыми дополнениями. Согласно проекту, ООО «Сервис-отель» собирался возвести здание «Волжский откос» с жилыми и общественными помещениями, а также построить подземную парковку.

- Видели мы этот проект – там нет ничего общего с нынешней гостиницей, - возмутилась лидер общественного движения «СпасГрад» Анна Давыдова. – И то что управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области отозвало свое согласование – это правильно.

- В ходе рассмотрения представленного проекта были обнаружены обстоятельства, указывающие на то, что реализация данного проекта угрожает физической сохранности здания объекта культурного наследия регионального значения. На этом основании управление отказало в согласовании проекта, - рассказали «Комсомолке» в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

После чего ООО «Сервис-отель» обжаловало решение управления в Арбитражном суде Нижегородской области. И суд поддержал частную компанию.

- Судья писал, что предмет охраны здания можно перенести на бумажные носители и сделать его виртуальным, - рассказала Анна Давыдова. – После такого решения можно сносить все памятники, переносить на бумагу все наличники, декор. Но это уже не сохранение, а профанация!

Судьбу гостиницы «Россия» в Нижнем Новгороде решит Арбитражный судФото: Роман ИГНАТЬЕВ

После чего начались долгие судебные тяжбы. И только после кассационной жалобы в июне этого года Арбитражный суд Волго-Вятского округа признал правоту управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. В своем постановлении суд указал на необходимость пересмотреть дело и исследовать вопрос сохранения объекта культурного наследия, а также определить, обеспечит ли проект ООО «Сервис-отель» физическую сохранность гостиницы «Россия».

Сегодня здание гостиницы разваливается буквально на глазах.

- Собственник специально доводил здание до аварийного состояния, - уверена анна Давыдова. – Оно стоит уже десять лет, и все это время собственник ничего с ним не делает. Они реально думали, что им дадут очистить эту площадку от памятника архитектуры и дадут им построить что-то новое.

В январе этого года управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области провело проверку здания. И выявило множество нарушений. После чего были выданы предписания о проведении комплекса противоаварийных работ, обеспечивающих его физическую сохранность и исключение проникновения посторонних лиц в помещения объекта, а также управление призвало ООО «Сервис-отель» разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия, после чего провести необходимые работы. Кроме того, в отношении ООО «Сервис-отель» был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.7.13 КоАП РФ. Согласно закону, сумма штрафа варьируется от 15 тысяч до 200 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 400 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.

Здание гостиницы настолько запущено, что восстановить его, почти не разрушив, почти невозможно.

- Я консультировалась со многими реставраторами, инженерами и архитекторами, и все они говорят, что здание доведено до аварийного состояния, реставрировать его будет очень и очень сложно. Это то же самое, что ДК им В. И Ленина, - с горечью рассказала Анна Давыдова.

По ее мнению, вернуть памятник культурного значения в надлежащий вид можно только одним способом – аккуратно разобрать здание, а потом заново его возвести в той же виде, что они и был.

Здание гостиницы «Россия» - это шедевр сталинской эпохи, яркий пример конструктивизма и стиля ампир. Однако во время строительства использовались некачественные строительные материалы, а потому здание стремительно рушится. И его нужно спасать как можно скорее. Однако судебные тяжбы могут затянуться еще на годы.