2018-07-27T17:45:11+03:00
Общество

Porsche с сыном местного мэра в салоне протаранил школу в Горбатове

Правоохранительные органы на происшествие закрыли глаза
Светлана СТРОКАН
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Пассажиры не пострадали, чего нельзя сказать про автомобильПассажиры не пострадали, чего нельзя сказать про автомобильФото: Соцсети
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Автомобильное ДТП, в котором главными участниками оказались школа и Porsche, произошло в Горбатове

Молодые люди на огромной скорости врезались в школу. В автомобиле сработали подушки безопасности и компания не пострадала, чего нельзя сказать про машину — ремонту она не подлежит.

После происшествия парни решили запечатлеть на видео ущерб, попутно нецензурно выражаясь через каждое слово.

Как оказалось, в машине находился сын мэра Горбатова — Владислав Кульков.

Как говорят жители, это и послужило причиной равнодушия правоохранительных органов к случившемуся.

- Так они всегда так катаются, пьяные, на скорости 200 км в час! Просто приехал эвакуатор и забрал машину, никакой полиции не было, - утверждают жители.

Сам мэр на вопросы журналистов «Кстати» ответил уклончиво:

- Это не его машина и насколько я знаю, за рулем был не Влад. Спросите обо всем сына, он отдельно живет, я не в курсе, чья это машина.

Что интересно, завхоз школы к произошедшему отнеслась нейтрально:

- Никто не пострадал и ладно.

- А если бы тут дети играли на площадке?

- А если бы да кабы — ничего не случилось такого. Сломали — починят. Не только сын главы города у нас сносил этот забор. И все также нам восстанавливали, никаких претензий у нас нет. Он сказал, что все сделает, он все сделал. Он свое слово сдержал. Все восстановлено. Забор стоит, клумба стоит, цветочки растут. На что мне жаловаться?

Владислав Кульков от общения с журналистами не отказался и сообщил, что все участники были трезвы. А водитель автомобиля был в этой местности первый раз и не сориентировался.

- На дороге поставили лежачие полицейские — я про них не знал и не смог предупредить друга.

Как сообщил неофициальный источник, сотрудники ДПС приехали в школу только на следующий день.

Сын мэра Горбатова на "порше" протаранил школу, но в этом никто не виноват.Скандальное ДТП в Горбатове - сын местного мэра на порше-кайен протаранил школу. Удар был сильнейший, автомобиль восстановлению не подлежит. До этого, молодые люди гоняли по городу с серьезным превышением скорости, как говорят местные жители - были пьяны. Но почему-то никто из надзорных органов ни этих гонок по городу, ни ДТП с участием сына мэра не заметил. Молодые люди почти не пострадали, особо не расстроились и стали снимать то, что натворили. Надо заметить, что практически ни одного цензурного слова представители горбатовской золотой молодежи не употребляют.

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