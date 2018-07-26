Porsche с сыном местного мэра в салоне протаранил школу в Горбатове
Автомобильное ДТП, в котором главными участниками оказались школа и Porsche, произошло в Горбатове
Молодые люди на огромной скорости врезались в школу. В автомобиле сработали подушки безопасности и компания не пострадала, чего нельзя сказать про машину — ремонту она не подлежит.
После происшествия парни решили запечатлеть на видео ущерб, попутно нецензурно выражаясь через каждое слово.
Как оказалось, в машине находился сын мэра Горбатова — Владислав Кульков.
Как говорят жители, это и послужило причиной равнодушия правоохранительных органов к случившемуся.
- Так они всегда так катаются, пьяные, на скорости 200 км в час! Просто приехал эвакуатор и забрал машину, никакой полиции не было, - утверждают жители.
Сам мэр на вопросы журналистов «Кстати» ответил уклончиво:
- Это не его машина и насколько я знаю, за рулем был не Влад. Спросите обо всем сына, он отдельно живет, я не в курсе, чья это машина.
Что интересно, завхоз школы к произошедшему отнеслась нейтрально:
- Никто не пострадал и ладно.
- А если бы тут дети играли на площадке?
- А если бы да кабы — ничего не случилось такого. Сломали — починят. Не только сын главы города у нас сносил этот забор. И все также нам восстанавливали, никаких претензий у нас нет. Он сказал, что все сделает, он все сделал. Он свое слово сдержал. Все восстановлено. Забор стоит, клумба стоит, цветочки растут. На что мне жаловаться?
Владислав Кульков от общения с журналистами не отказался и сообщил, что все участники были трезвы. А водитель автомобиля был в этой местности первый раз и не сориентировался.
- На дороге поставили лежачие полицейские — я про них не знал и не смог предупредить друга.
Как сообщил неофициальный источник, сотрудники ДПС приехали в школу только на следующий день.
Сын мэра Горбатова на "порше" протаранил школу, но в этом никто не виноват.Скандальное ДТП в Горбатове - сын местного мэра на порше-кайен протаранил школу. Удар был сильнейший, автомобиль восстановлению не подлежит. До этого, молодые люди гоняли по городу с серьезным превышением скорости, как говорят местные жители - были пьяны. Но почему-то никто из надзорных органов ни этих гонок по городу, ни ДТП с участием сына мэра не заметил. Молодые люди почти не пострадали, особо не расстроились и стали снимать то, что натворили. Надо заметить, что практически ни одного цензурного слова представители горбатовской золотой молодежи не употребляют.