Гид по фестивалю Alfa Future People 2018: спорт, музыка и технологии

Пятый, юбилейный фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People, проходящий при поддержке Альфа-Банка в Нижегородской области, раскрыл полную программу. Посетителей фестиваля ждут выступления более 100 диджеев, 15 часов лекций на футуристические темы, 23 вида спорта, новейшие гаджеты и самая развитая в России фестивальная инфраструктура под открытым небом. Мероприятие пройдет с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино, Нижегородской области.

Посетителей фестиваля ждут выступления более 100 диджеев, 15 часов лекций на футуристические темы, 23 вида спорта и самая развитая в России фестивальная инфраструктура под открытым небом. Фото предоставлено организаторами lfa Future People.

Музыка

Main Alfa-Stage. В 2018 году фестиваль Alfa Future People отмечает свою первую круглую дату - пятилетний юбилей. Это, прежде всего, означает, что организаторы в этом году постараются превзойти всё, сделанное ранее и с лихвой оправдать ожидания постоянных и новых гостей фестиваля. Хедлайнерами юбилейного фестиваля станут Tieso, Steve Aoki, Alesso и Afrojack. Компанию им составят Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw. Музыканты выступят на самой большой сцене в стране, равной по высоте девятиэтажному дому.

Bass Stage by S7Airlines. В этом году S7 представляет Bass Stage в новой оригинальной интерпретации: GATE7. Уникальное визуальное исполнение сцены предлагает совершенно новый фестивальный опыт. GATE7 - это пространство, откуда каждый сможет отправиться в индивидуальное музыкальное путешествие. На сцене гостей ждут сеты представителей таких стилей, как хардстайл, драм-н-бейс и даже шугейз. На протяжении трех дней здесь будут выступать: Flux Pavilion, Fonarev, Headhunterz, Krewella, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental Dj Set, Slander, Slushii, Subfocus, Виктор Строгонов, Volac, Zeskullz, Дельфин. Сюрпризом для гостей фестиваля станут выступления Netsky и What So Not, которые прилетают по специальному приглашению S7 Airlines. Помимо этого, S7 Airlines создадут мультиформатное пространство, где гости смогут комфортно для себя проводить время, зарабатывать мили на перелеты с авиакомпанией, а также стать участниками розыгрыша поездок на лучшие музыкальные фестивали в Европе.

Miller Future Music. Второй год на фестивале будет представлена специальная сцена Miller Future Music, на которой выступят звезды техно: Louisahhh, Atom TM&Tobias, Ben Klock, Boys Noize, Jan Blomqvist, Marcel Dettmann, Vitalic live, Abelle, Adamov, Bvoice&Anrilov, Boym, EL b2b Shutta, Inga Mauer, Kovyazin D, Kurmyshev, Mashkov, Mujuice, Nocow, Philipp Gorbachev, Sofia Rodina, Dr.Spy.der, Zabelin. В прошлом году техно-сцена Miller Future Music стала одной из самых запоминающихся по версии посетителей и музыкальных критиков, а в 2018 году является одной из самых ожидаемых.

ShowCast Stage by Alfa-Bank. На новой сцене днём выступят 30 диджеев, отобранных в ходе масштабного всероссийского кастинга, организованного проектом по поиску талантов ShowCast совместно с Альфа-Банком. Ну а ближе к ночи победителей конкурса сменят легенды электронной сцены: Proxy, Alexander Popov, Anton Bruner, Byor, Dima Dem, Dropzone, Filatov&Karas, Fonarev, Gambino Sound Machine, John B, Lost Capital, Nadya, Peter Lankton, Profit, Slider&Magnit, Teddy Killerz, The Dual Personality, Tigerlay, Van Murten. Гостей ShowCast Stage by Alfa-Bank не оставит равнодушным и внутреннее оформление шатра от художника Покраса Лампаса.

Спорт

Впервые на фестивале можно будет сдать нормы ГТО. Также на AFP пройдут уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, организованные брендом Dr.Körner, футбольный фристайл, EMS-тренировки, соревнования по лазертагу, мастер-классы по Альфа-Гравити и от одного из самых гибких людей в мире. В 2018 году зона спорта на Alfa Future People будет увеличена до 10 000 кв. м., за три дня на ней выступят 500 профессиональных спортсменов.

Технологии

В зоне технологий, состоящей из трёх шатров, посвященных темам здоровья, коммуникаций, саморазвития, безопасности и экологии, развернется масштабная выставка высокотехнологичных гаджетов. Среди которых: вертикальная агроферма от художника Ивана Карпова, умная система гидратации Water IO, футуристичный скутер-чемодан ATTO, очки дополненной реальности для велосипедистов Raptor, персональный тренер будущего VI, высокотехнологичный магазин The Data Dollar Store от “Лаборатории Касперского”, в котором можно будет приобрести товары за информацию, инновационный автомобиль новый Volkswagen Touareg.

Тема технологичного образования будет продолжена в лектории. Гостей фестиваля ждут 12 часов лекций от гуру бизнеса, искусства и высокотехнологичных стартапов: ведущего Матч-ТВ Дмитрия Игнатова, ЗОЖ-видеоблогера Алекся Утина, создателя онлайн-фермы Дмитрия Павлова, основателя единственной в Европе криолаборатории для заморозки людей Данилы Медведева, изобретателя и создателя бионических протезов Ильи Чеха, музыканта Владимира Фонарева и эксперта центра анализа угроз лаборатории Касперского Дениса Макрушина.

Впрочем, не будем забывать о том, что технологии - это не только серьезный взгляд в будущее, но еще и веселье и азарт. Напомнить об этом призвана зона PlayStation, которая займет два больших шатра. Первый будет посвящён VR-играм, играм для вечеринок и больших компаний PlayLink, а также недавно вышедшим на PlayStation4 хитам - бестселлеру God of War и футуристичному интерактивному кино об андроидах «Detroit: Стать человеком». Посетителей также ждёт эксклюзив - они одними из первых в стране и мире смогут оценить выходящую осенью игру «Человек-Паук», новую главу приключений всем известного супергероя. Во втором шатре раскинутся зоны, посвящённые спорту: особенно актуальной этим летом FIFA 18 и популярным гонкам GT Sport.

Инфраструктура

Alfa Future People - это лучшая в России фестивальная инфраструктура. Горячие души, комфортабельные ВИП-кемпинги caravan и полностью бесконтактная система оплаты на фестивале - далеко не все сюрпризы, которые ждут посетителей фестиваля.

Как и в предыдущие годы, с Mastercard территория самого технологичного музыкального фестиваля вновь станет комфортным пространством без наличных. Гости смогут просто и удобно оплачивать сувениры, еду и напитки банковскими картами и устройствами с бесконтактной оплатой (смартфонами и умными гаджетами), а если потребуется - смогут прямо на фестивале получить карту в комплекте с платежным браслетом, обратившись в полевой офис Альфа-Банка "Альфа-Инфо".

Быть всегда на связи с делиться своими впечатлениями с друзьями можно благодаря высокоскоростному мобильному интернету 4G от бессменного партнера фестиваля «Билайн». Оператор установит более 160 точек Wi-Fi, из которых часть будет оснащена новейшей адаптивной антенной системой на основе технологии BeamFlex, что обеспечит высокую скорость мобильного интернета. Вместе с «Билайн» можно не только делиться контентом, но и создавать его. Так, на территории BeelineUp можно будет научиться диджеингу с помощью высокотехнологичных гаджетов от Playtronica, сделать незабываемые фото в «стробоскоп-коридоре», посмотреть любимые фильмы и сериалы в мобильном кинотеатре. И как всегда «Билайн» забоится о посетителях AFP и своих клиентах: бесплатный велопрокат, легендарный подъемник BeelineUP, большие чарджеры (каждый на 100 розеток) для подзарядки мобильных гаджетов, удобные и яркие пуфы. Попасть на BeelineUp, а также получить максимальное количество привилегий можно с помощью Melody ID - персонального пропуска в фестивальное лето от "Билайн"

Ценители гастрономических изысков также смогу найти, чем себя занять. На фестивале будет представлено 65 точек фудкорта с 10 разными кухнями мира: от японской до вегетарианской, а лучшие представители стрит-фуда соберутся в 20 фудтраках.

Искусство и развлечения

В этом году впервые на Alfa Future People будет построена полноценная территория современного искусства. Вдохновившись энергией свободы, музыки и драйва фестиваля, «Боржоми» решили удивить поклонников электронной музыки – не только стильным дизайном новой светящейся банки limited edition, специально созданной для Alfa Future People, но и масштабным арт-пространством. Футуристичные инсталляции были созданы в коллаборации с Британской Высшей Школой Дизайна. Студенты и выпускники «Британки» в течение двух месяцев участвовали в творческом конкурсе на создание лучшей концепции. В результате родилась серия нестандартных арт-объектов: мест для новых знакомств, ярких танцев и, конечно, креативных фотографий.

Кроме того, специальным гостем Альфа-Банка на фестивале станет модный художник, автор самой большой каллиграфии в мире и создатель дизайна молодежной карты Mastercard Next - Покрас Лампас. 10 - 11 августа с 16 до 20 часов Покрас познакомит всех со своим творчеством, раскроет секрет успеха и даст возможность каждому испытать свои способности в каллиграфии. Как и в прошлом году, Альфа-Банк предоставит гостям приятную возможность проявить чувства, поучаствовав в веселой церемонии бракосочетания. А тема искусства продолжится в арт-объектах «Солнечные очки», «Качели» и «Альфа-Люди».

Также в 2018 году впервые на фестивале будет создан полноценный парк развлечений, построенный брендом BURN. Парк будет выдержан в эстетике бразильского карнавала, а гости зоны на смогут попробовать свои силы в молоте-силометре, покататься на одной из двух каруселей и посмотреться в кривое зеркало - и все это под аккомпанемент самой зажигательной и актуальной электроники. Так, на фестивале выступят финалисты международного музыкального конкурса Burn Residency, который с мая по сентябрь проходит на Ибице.

Тему отдыха и веселья продолжит K_player, который соберет гостей фестиваля в своем шатре, откуда открывается лучший вид на главную сцену. Эксклюзивные диджей-сеты, мастер-классы от музыкантов, играющих на необычных электронных инструментах, инсталляция от всемирно известного дизайнера арт-объектов станут источниками вдохновения гостей фестиваля.

Если же захочется совсем спокойного отдыха в пределах фестивальной площадки, то вам прямая дорога в relax-зону «Броjаница» - здесь можно не только перевести дух, но и найти напиток по вкусу.

Автолюбители также найдут, чем себя занять на фестивале. Например, смогут одними из первых оценить новый премиальный внедорожник Volkswagen Touareg, 7-местный семейный внедорожник Teramont и российский бестселлер Tiguan в версии Sportlinе. Все желающие смогут детально познакомиться с модельным рядом Volkswagen, получить расширенные консультации и записаться на тест-драйв. Также пользователи бренд-зоны попробуют себя в роли диджея в онлайн-проекте «препати», где каждый сможет смиксовать звуки автомобиля с треком популярной российской группы Swanky Tunes. Также все участники бренд-зоны #VWolumeUp смогут принять участие в розыгрыше недельного тест-драйва нового Volkswagen Touareg.

Как добраться

Самым удобным способом добраться до фестиваля из Нижнего Новгорода по-прежнему остаются электрички, которые на время проведения Alfa Future People будут ходить с уменьшенным интервалом. Традиционно во время поездок посетители смогут послушать треки от артистов фестиваля, а сами поезда будут названы именами хедлайнеров.

Для заядлых автомобилистов на фестивале организована зона подъезда к территории на 2000 мест. А всех гостей, приехавших на фестиваль на автомобилях Volkswagen на парковке ждет отдельная выделенная зона.

Билеты на фестиваль доступны на сайте afp.ru

