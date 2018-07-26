Как заарканить самца, или 1001 способ выйти замуж

26 Июль 10:00 2018-07-26T20:03:55+03:00

На что идут женщины, чтобы женить на себе мужчину, обсудили писатель Лиза Питеркина и практикующий психолог Марина Карпунина на Радио «КП» 92,8 FM

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Женщина сама решает сделать предложение мужчине - правильно ли это? И на что порой идут женщины, чтобы добиться от мужчин согласия на брак? Реальные истории разобрали писатель Лиза Питеркина и практикующий психолог Марина Карпунина в программе «Беседка» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Все о человеческих взаимоотношениях можно найти на Youtube-канале Лизы Питеркиной «Секреты женского счастья» (https://www.youtube.com/channel/UCr0L4m5qFV-Y4xVIWbvIt8g) и в группе «Машина желаний» в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/club142502310). Подписывайтесь!

Как говорит сама Лиза: «Оставайтесь с нами на одной волне! Верьте своему сердцу и получайте удовлетворение от жизни!»

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!