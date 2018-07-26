С 15 сентября школьников будут кормить по-новому

26 Июль 14:40 2018-07-26T14:41:13+03:00

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Нижегородская мэрия огласила сроки, в которые 143 школы города перейдут на новую организацию питания. Нововведение вступит в силу с 15 сентября, после подготовки конкурсной документации и проведения самих конкурсов. Об этом сообщил глава города Владимир Панов на брифинге 26 июля.

К претендентам на роль организаторов питания предъявлены такие требования, как модернизация оборудования и ремонт пищеблоков, а опыт организации питания для детей должен превышать три года. Участвовать в выборах можно и из других регионов.

Торговый дом «Народный» и Единый центр муниципального заказа, ранее обслуживающие эти учреждения, могут снова избраться на роль организаторов.

- ЕЦМЗ будет преобразовано в акционерное общество (АО), руководитель которого будет выбран по открытому конкурсу. Переход на АО позволяет проводить торги на следующий день по закону, - рассказал мэр города Владимир Панов.

Обновления пищеблока происходят на условиях софинансирования с администрацией города.

С 1 января планируют адаптировать меню для аллергиковФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Контролировать качество еды будут сами родители — по чек-листу с пунктами, на что надо обратить внимание. Исследованием продуктов займется лаборатория, а сотрудники для пищеблока будут обучаться в центре для обучения и аттестации сотрудников.

Чтобы не было сомнений, что цены завышают — стоимость продуктов и цены на питание организаторы согласуют с администрацией города.

Насколько изменятся цены и изменятся ли — в администрации пока не дают точный ответ.

По результатам эксперимента с тестовым меню для аллергиков, которое запущено в пяти детсадах Советского района, будет решаться, приспособить ли его в остальные учреждения с первого января.

В случае, если организатор не справится с поставленной задачей — школа перейдет обратно в закрытую сеть.

Напомним, Но вопрос по школьному питанию волнует жителей с марта 2018 года. После поступивших жалоб в управление федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области (УФАС), в адрес администрации и Думы были направлены предупреждения о нарушении закона "О защите конкуренции", устранить нарушения УФАС просил в срок до 6 июля. После этого был разработан проект положения об организации конкурсов.

Проект положения об организации конкурсов по школьному питанию был представлен депутатам Гордумы на рассмотрение 20 июля.

Справка

Сейчас в Нижнем Новгороде все детские сады и 17 школ находятся в закрытой сети. Это значит, что в учреждениях есть свой пищеблок и свои повара, со стороны осуществляется лишь закупка продуктов. 143 школы перейдут в открытую сеть, то есть организатор будет не просто использовать пищеблок, но и инвестировать в него.