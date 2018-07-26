«Наворовали на 326 миллионов!»: Участнику банды, укравшей картины Левитана, дали 8,5 лет колонии

26 Июль 13:16 2018-07-26T16:38:26+03:00

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В Нижегородской области вынесен приговор еще одному участнику банды, похитившей в 2014 году картины Исаака Левитана из музея-заповедника в Ивановской области. Он приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, в 2014 году эта история мгновенно облетела все федеральные СМИ. Преступники умудрились стащить сразу четыре шедевра художника общей стоимостью 180 миллионов рублей. Поиски украденного продолжались не один месяц. Задержать преступников удалось лишь в ноябре 2016 года.

- Они были задержаны на территории Дальнеконстантиновского района во время очередного разбойного направления, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. – В этот момент на месте совершения преступления оказались сотрудники ДПС, одного из которых преступники расстреляли из автомата. В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны все участники банды.

При обыске у преступников изъяли целый арсенал - больше 15 предметов огнестрельного оружия.Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Как оказалось, на территории Нижегородской области и ближайших регионов эти бандиты уже давно промышляли разбоями и кражами. В частности, в период с 2012 по 2016 годы они то и дело нападали на инкассаторов и совершали грабежи из банка. В общей сложности, за это время им удалось украсть свыше 80 миллионов рублей. Но и на этом они не остановились.

- В 2013 году из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области он похитили картину Ивана Шишкина «Лес. Ели» стоимостью свыше 66 миллионов рублей, - рассказывают следователи. – Также добычей налетчиков стали еще несколько картин подешевле – «Рыболов» Коровина стоимостью 150 тысяч рублей и «Первый снег» Жуковского стоимостью 90 тысяч рублей.

В общей сложности, за несколько лет преступной деятельности им удалось наворовать на 326 миллионов рублей. В ходе обыска у участников банды были изъяты пистолеты, револьверы, автоматы, пистолеты-пулеметы и свыше двух тысяч боеприпасов.