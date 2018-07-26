«Они были моей отдушиной!»: Жертвам отца-душегуба Олега Белова установили памятник в Нижнем Новгороде

26 Июль 12:00 2018-07-26T15:44:11+03:00

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Сегодня, 26 июля 2018 года, исполняется ровно три года со дня убийства нижегородским душегубом Олегом Беловым своих шестерых детей и беременной жены Юлии.

Напомним, в июле 2015 года вся страна была поражена этим чудовищным преступлением. 52-летний шизофреник Олег Белов зарезал, расчленил, а затем расфасовал по пакетам трупы своих шестерых малолетних детей и их беременной седьмым ребенком матери. Через несколько дней после этого он сбежал в Гороховец, где убил и собственную мать, опасаясь, что она может способствовать его изобличению. Лишь по счастливой случайности гибели удалось избежать его теще Валентине Николаевне, которую злодей поджидал около дома.

Бабушка Валентина Зайцева три года мечтала установить памятник своей дочери и внукам. ФОТО: ГК "Камнеград НН"

- Я в течение трех лет не могла установить памятник на могиле дочери и внуков. К сожалению, он мне был не по карману. После их смерти я осталась совсем одна, кроме них у меня ведь никого и не было. Очень страшно хоронить своих же детей. После этой трагедии я уже и не верила, что есть добрые люди, которые могут помочь и протянуть руку, - рассказывает теща Валентина Николаевна Зайцева. – И тут на мой крик души откликнулись ребята из одной нижегородской ритуальной компании. Они сделали и установили памятник моей дочери и внукам, которые были моей отдушиной. Работники очень аккуратно и красиво все сделали. Я даже не знаю, как им выразить свою признательность и благодарность.

К слову, сам Олег Белов сейчас отбывает наказание в одной из российских колоний. Он приговорен к пожизненному заключению и принудительному лечению. Судебное заседание по этому громкому делу длилось полгода. Сначала Олег Белов полностью признал свою вину, но на пороге прений отказался от своих признательных показаний.