26 Июль 10:00 2018-07-26T15:44:11+03:00

вице-президент Нижегородской федерации MMA в России Максим Киселев, абсолютная чемпионка Нижегородской области по фитнес-бикини Анастасия Тимофеева и президент Нижегородской федерации MMA в России Алексей Прохоров Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Крутые парни о суровом спорте – в программе «Архитектура тела» на 92,8 FM

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Смешанные единоборства – вид спорта не для женщин? О «жестоком» спорте рассказали президент и вице-президент Нижегородской федерации MMA в России Алексей Прохоров и Максим Киселев в программе «Архитектура тела с Анастасией Тимофеевой» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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