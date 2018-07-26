Смешанные единоборства – вид спорта не для женщин?
Крутые парни о суровом спорте – в программе «Архитектура тела» на 92,8 FM
вице-президент Нижегородской федерации MMA в России Максим Киселев, абсолютная чемпионка Нижегородской области по фитнес-бикини Анастасия Тимофеева и президент Нижегородской федерации MMA в России Алексей ПрохоровФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Смешанные единоборства – вид спорта не для женщин? О «жестоком» спорте рассказали президент и вице-президент Нижегородской федерации MMA в России Алексей Прохоров и Максим Киселев в программе «Архитектура тела с Анастасией Тимофеевой» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Смешанные единоборства – вид спорта не для женщин?
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