Музыкальное лето в Нижнем: фестиваль Alfa Future People и концерт «Высоцкий.Фест»

26 Июль 10:00 2018-07-26T15:44:11+03:00

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С 10 по 12 августа в Нижегородской области пройдет пятый ежегодный фестиваль Alfa Future People. О хэдлайнерах, программе, сюрпризах от организаторов, а также о региональном этапе музыкального конкурса авторской песни «Высоцкий. Фест» рассказали в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!