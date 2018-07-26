Музыкальное лето в Нижнем: фестиваль Alfa Future People и концерт «Высоцкий.Фест»
Обсудили громкие музыкальные события а программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM
Музыкальное лето в Нижнем: фестиваль Alfa Future People и концерт «Высоцкий.Фест». Фото: Сергей АНДРЕЕВ
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С 10 по 12 августа в Нижегородской области пройдет пятый ежегодный фестиваль Alfa Future People. О хэдлайнерах, программе, сюрпризах от организаторов, а также о региональном этапе музыкального конкурса авторской песни «Высоцкий. Фест» рассказали в программе «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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Музыкальное лето в Нижнем: фестиваль Alfa Future People и концерт «Высоцкий.Фест»
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