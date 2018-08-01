1 Авг. 09:24 2018-08-01T13:50:37+03:00

В ближайшие три дня в Нижнем Новгороде ожидается жара до +32 Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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С 1 по 3 августа 2018 года местами по Нижнему Новгороду и области ожидается жара от 30 до 32 градусов. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Из-за такой погоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров.

Кроме того, прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Спектралист предупреждают, что могут возникнуть происшествия, связанные с перевозкой опасных грузов. Также могут быть нарушения в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна. Прогнозируется увеличение количества аварий на маломерных судах.

В связи с этим МЧС рекомендует нижегородцам избегать воздействия жары, носить одежду из хлопка и головные уборы. Ведомство рекомендует не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

- Соблюдайте правила поведения на воде; помните, что после длительного нахож-дения на берегу внезапное погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке сердца, - пояснили сотрудники МЧС.

Они также советуют соблюдать правила пожарной безопасности.