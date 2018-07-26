2018-07-26T15:30:14+03:00
Звезды

Закрытие кинофестиваля «Горький fest»: кто пройдется по красной дорожке

Церемония закрытия состоится в Нижегородском театре драмы 26 июля
Анастасия НАЗАРОВА
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Актриса Ксения Раппопорт приезжала на открытие кинофестиваля 20 июляАктриса Ксения Раппопорт приезжала на открытие кинофестиваля 20 июляФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Киноманы и тем, кому не терпится сделать селфи со знаменитостями, обычно мечтают попасть если не на церемонии открытия/закрытия какого-либо кинофестиваля, то хотя бы посмотреть на проходку артистов по красной ковровой дорожке. У нижегородцев такая возможность будет 26 июля в 18:00 перед церемонией закрытия II кинофестиваля «Горький fest» в театре драмы пройдутся известные актеры и режиссеры.

По словам продюсера Оксаны Михеевой, на красной дорожке мы увидим Андрея Мерзликина, Анатолия Белого, Ксению Лаврову-Глинку, Алексея Германа мл., Дарью Повереннову, Ирину Вилкову, Михаила Пореченкова, Николая Досталя, Андрея Ильина и других деятелей отечественного кинематографа.

«Комсомолка» вспомнила, что в прошлом году непосредственно церемонию закрытия смогли посмотреть не только специальные гости, но и простые нижегородцы. На что организаторы ответили неоднозначно.

– Возникают вопросы, почему кого-то не пускают на мероприятия вроде открытия или закрытия фестиваля. Все-таки существует некий фестивальный регламент. И это не желание отгородиться. Мы просто не можем пустить в зал весь город, – пояснила Оксана.

В свою очередь Михаил Пореченков предположил, что если в зале драматического театра будут свободные места, на закрытие фестиваля можно будет попасть без приглашений.

– В этом году мы сделали все возможное, чтобы как можно большее количество людей смогли посмотреть фильмы, – добавил актер.

Кстати, после торжественной части состоится показ фильма «Мастерская» режиссера Сергея Карандашова.

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