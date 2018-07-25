В озере Нижегородской области завелись медузы

25 Июль 18:40 2018-07-26T12:41:42+03:00

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На одном из озер в Дзержинске местные жители увидели настоящую медузу. Маленькая прозрачная живность в диметре около семи сантиметров радостно махала своими конечностями, подплывая прямо под объектив телефона, которым снимали удивленные местные жители. Видео со своим открытием было размещено в группе «Типичный Нижний».

- Зная, что у некоторых дома есть в аквариумах не только рыбки, как домашние животные, но и медузы тоже - в эту новость мне не верится! – написала Анюта Перова.

- Раздобыть для аквариума медузу крайне сложно и не один здравомыслящий не станет ее выпускать в природный водоем, даже если и имеет в своей коллекции, - не согласился Никита Сергеевич. - А еще стоит учесть, что пресноводная медуза - вещь еще более редкая.

Однако председатель совета эконцентра «Дронт» Асхат Каюмов рассказал «Комсомольской правде – Нижний Новгород», что это нормальное явление.

- Медуза- это подвижная форма полипа, одна из стадий развития. Он может быть в водоеме, но мы его не видим. Но когда вода очень теплая, полип говорит: «Ну все, я начинаю перемещаться» и превращается в форму медузы, - шутливо объяснил Асхат Каюмов. - Они могут обитать во многих водоемах, мы этого не видим. В условиях жары, когда вода сильно прогревается, мы видим медуз. Ничего удивительного в этом нет. Это информация, которую знают узкие специалисты. Медуз часто можно наблюдать в бывшем городе Правдинск (сейчас он часть Балахны). Там большой водоем -охладитель для теплостанции. Несколько лет назад мы ловили их и пытались держать в аквариуме, но они быстро погибают.

Те, кто снимали видео, не назвали точное место обитания медуз. Однако народ быстро сориентировался и предположил, что это большое озеро между Чернореченской объездной и Нижегородским шоссе.