Один из автохамов, угрожающий нижегородской семье расправой, предстанет перед судом

25 Июль 18:28 2018-07-26T09:54:00+03:00

Обидчик извинился перед семьей Сигаевых и пообещал возместить весь материальный ущерб Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Водитель Лады Веста сам пришел в отделение полиции и сдался с повинной

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Кажется, у истории с автохамами в Сормове, которые преследовали нижегородскую семью, близится счастливый финал.

24 июля один из преследователей сам сдался полиции. Правоохранительные органы сообщили, что после признания возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ Хулиганство.

Водитель Лады Весты пришел в отделение с повинной и наткнулся на журналистов программы «Кстати», которых угрожал «перестрелять».

Накануне журналисты узнали, что в округе мститель снискал славу местного авторитета. Мужчине дали прозвище «Золотой» и соседи его ощутимо побаиваются.

По словам потерпевшей — Марины Сигаевой, обидчик готов выплатить всю сумму материального ущерба:

- Водитель Весты извинился перед нашей семьей и признал вину. Дальше уже будет суд решать, какое наказание он заслужил.

Первое заседание назначили в Сормовском районном суде на 25 июля. Сама Марина будет выступать там в качестве свидетеля.

Напомним, месяц назад, 24 июня семья Сигаевых оказалась втянутой в дорожные войны Сормовского района.

Водитель ехал не по своей полосе и решил наказать пару за то, что его не пропустили. К обидчику присоединилась вторая машина и они кинулись в погоню. Зажав машину Сигаевых головорезы били по ней арматурой и битами, вызывая мужчину разобраться. Когда нижегородцы обратились в полицию, автохамы стали названивать потерпевшим и предлагать деньги.